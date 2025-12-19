Personal shoppingbedrijf House of Einstein failliet

House of Einstein B.V. is failliet verklaard, zo meldt de curator in de zaak in een officieel bericht. House of Einstein richt zich al jaren op persoonlijke stylingdiensten en het aanbieden van kledingboxen.

De mogelijkheden van een doorstart worden onderzocht. De curator geeft aan dat er al interesse kenbaar is gemaakt, ‘wat hoop geeft op een positieve uitkomst’. In het kader van een mogelijke doorstart worden de activiteiten van House of Einstein dan ook voorlopig voortgezet. De curator geeft aan te streven naar meer duidelijkheid over een doorstart binnen twee tot drie weken.

House of Einstein startte als personal shoppingservice voor mannen met kledingboxen. Op basis van een online intake en persoonlijk stijladvies selecteert House of Einstein kleding die aansluit bij de stijl en wensen van de klant, waarbij de klant de kleding thuis kan passen en alleen betaalt voor de kledingstukken die worden gehouden. De rest kan worden teruggestuurd en wordt niet in rekening gebracht. In 2022 werd ook damesmode toegevoegd. Oprichters Jantien Herfst en Mei Ling Tan verlieten in 2023 het bedrijf en droegen het stokje over aan Olav Westerwoudt en Lonneke Timmerman.