Oprichters House of Einstein verlaten bedrijf

“Waar Jantien Herfst en ik [Mei Ling Tan, red.] in het begin House of Einstein waren, is House of Einstein zichzelf geworden”, schrijft Ling Tan, een van de oprichters op LinkedIn. De twee oprichters verlaten het bedrijf en geven het stokje door aan Olav Westerwoudt en Lonneke Timmerman.

Ling Tan noemt het een eer om voor zoveel consumenten en retailers te mogen werken. “Van de tien jaar werkte ik er zelf vijf als personal shopper. In elke box tot de dag van vandaag heb ik geprobeerd een handtekening achter te laten. Mijn dag begon met Google Reviews, elk woord raakte me en motiveerde me om processen te verbeteren”, schrijft de medeoprichter.

House of Einstein begon als een personal shoppingdienst voor heren. In 2022 maakte de dienst ook de stap naar damesmode en opende het een geautomatiseerd warehouse in Lisse. “Hiermee is onze laatste handtekening voor dit bedrijf gezet.”

Ling Tan en Herfst zijn nog tot het einde van deze maand werkzaam voor het bedrijf.