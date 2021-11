‘Kans van 700 miljard dollar’: 4 pijlers om de potentie van circulaire businessmodellen te benutten

Het is een van de buzzwoorden van de afgelopen jaren in de modeindustrie: circulair. Volgens nieuw onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation bieden circulaire businessmodellen een kans van 700 miljard dollar (621 miljoen euro) voor de modeindustrie. Er is echter een grote maar: als deze businessmodellen worden ingezet als extraatje naast het normale businessmodel, leiden ze niet tot voordelen voor het milieu. Daarom heeft de organisatie vier pijlers op een rij gezet om de volledige potentie van de circulaire businessmodellen te realiseren.

De Ellen MacArthur Foundation, een voorvechter van een circulaire economie, deed onderzoek naar circulaire businessmodellen in ‘Circular Business Models: Redefining growth for a thriving fashion industry’. Op dit moment zijn modellen zoals verhuur, resale, reparatie en remaking goed voor een markt van 73 miljard dollar (64,8 miljard euro), zo blijkt uit het onderzoek. Deze marktwaarde zal naar verwachting alleen maar toenemen dankzij consumenten die zich steeds bewuster worden van hun impact.

‘Circulaire businessmodellen leiden niet altijd tot milieuvoordelen als ze gezien worden als ‘extraatje’’

De stichting waarschuwt echter wel dat deze circulaire businessmodellen niet altijd leiden tot voordelen voor het milieu. Zeker niet wanneer ze gezien worden als een ‘extra’ naast het traditionele business model dat afval in de hand werkt. De Ellen MacArthur Foundation kaart aan dat het bieden van vouchers voor nieuwe producten wanneer kleding wordt ingeleverd voor bijvoorbeeld resale, alleen maar meer kledingproductie stimuleert. Het is een kanttekening die de afgelopen jaren al eerder werd geplaatst bij dit soort ‘aanmoedigingspogingen’ voor het inleveren van kleding. “Verhuurmodellen die kleding aanbieden die niet ontworpen zijn om vaak gedragen en gewassen te worden, vergroten de kans dat die businessmodel niet economisch en milieutechnisch levensvatbaar is,” aldus de stichting in het onderzoek. “Als kleding niet ontworpen is om deel te zijn van het systeem waarin het zich bevind, zal het na enkele keren gebruik alsnog op de afvalberg belanden.”

Veel bedrijven zijn de laatste twee jaren op de trend van ‘circulariteit’ gesprongen door bijvoorbeeld tweedehands producten te gaan verkopen of kleding te gaan verhuren. Een blik in het archief van FashionUnited toont al de namen van Jean Paul Gaultier, De Bijenkorf, Arket, H&M, Weekday, Zeeman, Cos en Levi’s. Vaak blijft hiernaast nog het normale businessmodel bestaan.

Circulaire businessmodellen bieden kans van 700 miljard dollar

Om de positieve resultaten van circulaire businessmodellen te maximaliseren, heeft de Ellen MacArthur Foundation vier pijlers opgesteld. Op die manier wordt er economische groei gehaald uit de modellen, maar is de milieu-impact ook groter.

Ten eerste is er het herinrichten van de manier waarop bedrijven succes meten. Wanneer het niet meer gaat om het verkopen en produceren van zoveel mogelijk producten, maar juist om het laten toenemen van het gebruik van elk kledingstuk, ziet succes er opeens heel anders uit. Consumenten moeten aangemoedigd worden om te kiezen voor het circulaire aanbod door onder andere het ontwerp, maar ook de klantervaring die erbij komt kijken.

Ten tweede moeten producten uiteraard ontworpen worden voor een langer productleven. Om de potentie van circulaire businessmodellen te vergroten, moeten producten zo vaak en lang mogelijk gebruikt kunnen worden. Daarnaast moeten de hergebruikt of gerecycled kunnen worden aan het einde van het productleven.

Om producten met succes in de circulatie te houden, moeten de productieketens anders ingericht worden, aldus het onderzoek. In plaats van een rechtlijnige weg, moeten ketens in staat zijn om producten zowel lokaal als wereldwijd in de roulatie te houden. Dit kan alleen door middel van samenwerking en digitale oplossingen.

Daarnaast, en tevens de laatste pijler van de Ellen MacArthur Foundation in het onderzoek, is het opschalen van een diversiteit aan circulaire businessmodellen die omzet genereren maar geen nieuwe producten produceren. Dit kan de economische en milieu kansen op de lange termijn vergroten.

Het mag duidelijk zijn dat om de kansen te benutten van circulaire businessmodellen, de modeindustrie drastisch anders ingericht moet worden. Of dit werkelijk zal gebeuren blijft zoals altijd nog maar de vraag.