Kantamanto markt: 60 procent verwoest tijdens brand, ruim 10.000 mensen getroffen

Het is inmiddels ruim anderhalve week nadat de brand op de tweedehands markt Kantamanto in Ghana uitbrak en de impact wordt steeds duidelijker. Uit inventarisatie van non-profit organisatie The Or Foundation blijkt dat ruim 60 procent van de markt is verwoest en 10.000 mensen getroffen zijn.

Op de veertig procent die niet is verwoest werken voornamelijk duizenden upcyclers en kleermakers, zo is te lezen in het bericht van de non-profit op LinkedIn. Onder de getroffenen bevinden zich tweedehands kleding verkopers, kleermakers, upcyclers, voedselverkopers, beveiligers, marktleiders en leiders van de opslagboxen.

Een exact bedrag betreffende het financiele verlies kan niet worden gegeven door The Or Foundation, maar ‘we kunnen met zekerheid zeggen dat tientallen miljoenen aan dollars zijn verloren aan balen kleding, infrastructuur en apparatuur’.