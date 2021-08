Kantelpunt in de handel: ‘Vietnam exporteert meer kleding dan Bangladesh’

Vietnam exporteerde in 2020 circa 29 miljard dollar (24,4 miljard euro) aan kleding, een miljard dollar meer dan Bangladesh. Dat is opmerkelijk, omdat het kleine Bangladesh al sinds 2010 de op een na grootste exporteur van kleding ter wereld is, na China. Die plaats moest het voor het eerst in tien jaar afstaan, zo schrijven internationale media op basis van een rapport van de World Trade Organization.

Het aandeel van Vietnam in de wereldwijde kledingexport lag in 2020 op 6,4 procent, tegenover 6,2 procent in 2019. Tegelijkertijd daalde het aandeel van Bangladesh in 2020 naar 6,3 procent ten opzichte van 6,8 procent in 2019. Ter vergelijking: in 2010 was het marktaandeel van Bangladesh met 4,2 procent nog een stuk hoger dan dat van Vietnam, met 2,9 procent.

De exportcijfers van zowel Bangladesh als Vietnam daalde tijdens de coronacrisis, maar de productie in Bangladesh leed er aanzienlijk zwaarder onder. Vietnam kon aan het begin van de pandemie een aantal orders van China overnemen, en wist in de loop van het jaar het aanbod bovendien te diversifiëren. De vraag is hoe de productieketens van beide landen zich na de pandemie zullen herstellen.

China blijft de grootste exporteur van kleding, met een aandeel in de wereldwijde export van 31,6 procent.