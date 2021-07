Kantelpunt: Van Veldhoven en Thijssen roepen kabinet op te kiezen voor circulaire economie

Nederland staat op een kantelpunt als het aankomt op circulaire economie, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven en VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen. De twee roepen het nieuwe kabinet dan ook op te durven kiezen voor een circulaire economie, zo blijkt uit een bericht van VNO-NCW. Van Veldhoven en Thijssen willen dat een volgend kabinet grote slagen maakt met het bedrijfsleven ‘om de koploperspositie die Nederland heeft op circulaire economie te verzilveren’.

“Met onze industrie, onze logistiek, onze wetenschappelijke kennis -van chemie en logistiek tot agro- en bijvoorbeeld onze goede infrastructuur voor recycling hebben we een ijzersterke uitgangspositie wereldwijd,” aldus het bericht. Wanneer er grote slagen gemaakt zouden worden met het bedrijfsleven, dan kan het circulaire economie-beleid bijdragen aan de klimaatdoelen en ontstaan er nieuwe economische kansen voor Nederland, aldus de twee.

Thijssen en Van Veldhoven melden dat diverse zaken nodig zijn: een pragmatische aanpak van de overheid en het bedrijfsleven van de meest relevante ketens voor de circulaire economie, goede eu-regels en normering, het belonen van het gebruik van circulaire producten en innovatie.

“De overgang naar een circulaire economie is een geweldige kans voor Nederland. Heel veel bedrijven zijn er al intensief mee bezig. Met onze basisindustrie, onze goede recycling-infrastructuur en onze kennis op gebied van onder andere biochemie en logistiek kunnen we zorgen voor structurele duurzame bedrijvigheid en banen. Dat gaat hand in hand met het bereiken van de klimaatdoelen. Die kans moeten we pakken,” aldus Thijssen in het bericht.