Kapitaalinjectie: Prada wil productie opvoeren, investeert 60 miljoen euro

Het Italiaanse luxemerk Prada investeert 60 miljoen euro in zijn toeleveringsketen om de productie van zijn knitwear fabriek in Torgiano, Umbrië, op te voeren. De kapitaalinjectie wordt gebruikt om de faciliteiten te verbeteren en de technologieën te moderniseren, zo meldt nieuwsbureau Reuters.

Het bedrijf wil ook kleinere fabrieken overnemen die als ambachtelijke concurrentie gezien worden en wil daarmee de productie verhogen.

Prada beheerde in 2018 zo’n 21 vestigingen, waarvan achttien in Italië. Door investeringen in de afgelopen vijf jaar is het aantal industriële vestigingen gegroeid tot 24, waarbij de meeste werknemers werkzaam zijn in de categorieën lederwaren en schoenen.

Volgens Reuters is Prada van plan om tegen eind 2023 vierhonderd medewerkers aan te nemen om zijn productiecapaciteit te versterken en de groei te handhaven. De groep heeft op dit moment 3.240 werknemers in dienst.