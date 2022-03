Kapitaalinjectie van 1,1 miljoen euro voor duurzaamheidsplatform Green Story

Duurzaamheidsplatform Green Story heeft een kapitaalinjectie van 1,1 miljoen euro gekregen, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Het bedrijf helpt merken bij het meten en communiceren van de positieve impact van hun producten op een geloofwaardige en herkenbare manier.

Green Story heeft zich het doel gesteld om 1 miljard consumenten te helpen bij het berekenen van hun impact en deze consumenten te helpen bij het maken van betere keuzes voor de planeet en de komende generaties, aldus het persbericht. De opgehaalde kapitaalinjectie wordt dan ook ingezet om het bedrijf te laten groeien en sneller dit doel te bereiken.

"We willen een nieuwe standaard voor de industrie zetten door accurate data en een grotere focus op transparantie en geloofwaardigheid te voorzien," aldus Akhil Sivanandan, mede-oprichter en Co-CEO en CCO van Green Story, in het persbericht. "We willen onze klanten steunen bij het veranderen van duurzaamheid in een stuwer van groei in plaats van een compliance maatstaf."