Kapten & Son’s retailexpansie smaakt naar meer

Duits lifestyle merk Kapten & Son landde in oktober in Nederland. Het is de eerste keer dat het merk fysiek buiten de Duitse taalgrens gaat, maar het blijkt niet het einde van de expansie te zijn. Het merk moedigt mensen aan op avontuur te gaan en reizen te maken, maar Kapten & Son gaat de komende jaren zelf ook meer op reis, zo blijkt uit een gesprek met oprichter Johannes Theobald.

Kapten & Son opent hun eerste winkel buiten de DACH-regio. Waarom is er voor Nederland, en specifiek Amsterdam, gekozen?

We zijn erg verheugd om onze eerste winkel buiten de DACH-regio in Nederland te openen. Amsterdam is de perfecte plek hiervoor. Niet alleen hebben we een zeer sterk, loyaal en groeiend klantenbestand in Nederland, maar we denken ook dat Amsterdam perfect bij ons merk past. Amsterdam als bruisende, internationale stad met een zeer positieve, open mentaliteit die perfect past bij onze denkwijze.

Kun je me iets meer vertellen over de winkel. Wat voor soort ontwerp is er gekozen en welk doel heeft de winkel in het merkuniversum?

De winkels zijn het fysieke contactpunt van ons merk, onze producten en onze visie met onze klanten. We zitten momenteel midden in de rebranding van onze Kapten & Son corporate identity. En onze winkel in Amsterdam is de eerste die deze nieuwe identiteit draagt. We gaan naar een nieuwe, rustigere uitstraling die onze producten meer benadrukt. Daarnaast hebben we het aantal getoonde producten verminderd om de aanwezigheid van tentoongestelde stijlen te vergroten. We zijn erg blij met de eerste feedback van onze klanten, die de genomen stappen ondersteunt.

De eerste Nederlandse winkel van Kapten & Son. Credits: Kapten & Son

De allereerste Kapten & Son pop-up in 2017 in Keulen zag er heel anders uit. Hoe is het winkelconcept geëvolueerd sinds die eerste pop-up?

Onze eerste pop-up was speelser, gericht op de lifestyle van reizen, wat toen onze core storytelling was. Sindsdien hebben we bij Kapten & Son onze communicatie verbreed om een metgezel te zijn voor alle levenservaringen. Van alledaags tot buitengewoon. Maar naast het uiterlijk en de storytelling hebben we nog veel meer functies in onze winkels geïntegreerd. We hebben een reparatieservice in de winkel, een hervulstation voor glasreiniger, in veel winkels ook de mogelijkheid voor oogtesten met optometristen die klaar staan, toegevoegde videocontent en schermen etc.

Kapten & Son heeft hun eerste winkel buiten de DACH-regio geopend. Zijn er plannen voor andere winkels in Nederland, of andere landen in de nabije toekomst?

Absoluut. Amsterdam zal een mijlpaal zijn, niet het einde van onze reis. We evalueren momenteel locaties in andere Europese markten en natuurlijk ook Nederland.

Kapten & Son is natuurlijk geboren als online merk, maar doet nu ook fysieke retail, ook met partners. Wat is de balans tussen direct-2-consumer en groothandel, en ook online en offline binnen de eigen kanalen?

We zijn ervan overtuigd dat de ideale opzet als Digital native brand een gediversifieerde kanalenaanpak is. Ons online D2C-kanaal is zeker ons grootste kanaal, maar dit kanaal opent de behoefte aan fysieke contactpunten voor onze klanten. Velen willen de producten bekijken en voelen in onze eigen winkels, maar ook in ons uitgebreide partnernetwerk. Samengevat zien we dat het de ideale combinatie is van D2C & B2B partners die voldoet aan de vraag van onze klanten.

Wie is de ideale retailpartner voor Kapten & Son en zijn jullie op zoek naar nieuwe partners? Hoeveel partners hebben jullie op dit moment?

We richten ons op de mid en high-end retailers die Kapten & Son op de beste manier kunnen presenteren en de volledige ervaring kunnen bieden in een modieuze omgeving. Dit kan zijn een modieuze optiekzaak, modeboetiek (zowel dames als heren), conceptstore en premium bagagewinkels. We opereren vanuit onze showroom in Rotterdam en wekelijks sluiten nieuwe partners zich aan bij de Kapten & Son experience. Op dit moment hebben we meer dan 90 verkooppunten.

Wat zijn op dit moment de grootste markten voor Kapten & Son en welke groeimarkten ziet u?

Naast onze erfgoedmarkt DACH zijn het momenteel de Benelux en andere West-Europese markten waar we de meest dynamische groei zien. We zijn erg blij met deze ontwikkeling.

Last but not least - Kapten & Son richt zich op producten om de reiziger te helpen. Zijn er producten die jullie aan het assortiment willen toevoegen?

Ja, we hebben onlangs onze mooie collectie jassen toegevoegd. Van regenjassen tot fleecejassen & vesten. We zijn blij en dankbaar dat onze klanten ons hun vertrouwen geven om er een relevante collectie van te maken. Ook onze collectie check-in koffers was meteen een succes. Er komt nog meer op deze gebieden in 2024! Stay tuned

Dit interview is schriftelijk afgenomen.