Karl Lagerfeld-moederbedrijf G-III Apparel in het rood in boekjaar 2023

G-III Apparel Group, Ltd. heeft in het boekjaar 2023, dat afliep op 31 januari 2023, het netto inkomen terug zien lopen, zo is te lezen in het jaarverslag. Het resultaat werd omgebogen van een winst van 200,6 miljoen dollar (188,2 miljoen euro) naar een verlies van 133,1 miljoen dollar (124,8 miljoen euro).

G-III Apparel Group, Ltd. is het moederbedrijf van onder andere Donna Karan, DKNY, Karl Lagerfeld en Sonia Rykiel. Daarnaast is het licentiehouder van onder andere Calvin Klein en Tommy Hilfiger waardoor het kleding mag produceren onder de naam van de merken.

Waar de winst van het bedrijf in het boekjaar is afgenomen, ziet de Amerikaanse groep wel een stijging in de omzet. De omzet kwam dankzij een toename van 16,6 procent neer op 3,23 miljard dollar (3 miljard euro). Voor het huidige boekjaar, boekjaar 2024 voor het bedrijf, verwacht de groep een gelijke omzet. Wel verwacht het bedrijf dat ehr verlies weer omgebogen kan worden naar winst en wel tussen de 117 miljoen en 122 miljoen dollar (109,7 miljoen en 114,4 miljoen euro).

G-III Apparel Group, Ltd. kondigt naast de resultaten van het boekjaar ook twee nieuwe initiatieven aan. Zo gaat het Donna Karan opnieuw herpositioneren en heeft het expansie op het oog. “Donna Karan zal een moderne manier van kleden zijn, gecreëerd om de zintuigen van een vrouw op elk niveau aan te spreken, waarbij de volledige behoefte van een nieuwe consument aan bod komt. Het zal naar verwachting worden gedistribueerd in de betere warenhuizen, digitale kanalen en onze eigen Donna Karan website in Noord-Amerika en internationaal,” aldus het persbericht.

Het tweede initiatief dat G-III Apparel aankondigt is de licentie die het heeft verkregen voor het merk Nautica. Nautica zit in het portfolio van Amerikaans bedrijf Authentic Brands Group. De licentie is goed voor vijf jaar met de mogelijkheid om drie keer te verlengen met vijf jaar per verlenging.