Katoen van H&M en Zara in verband gebracht met ontbossing, landroof en geweld

De Britse NGO Earthsight heeft vandaag een rapport gepubliceerd dat modebedrijven H&M en Zara linkt aan illegale praktijken in Brazilië. Te weten: illegale ontbossing in Brazilië, landroof en geweld op de katoenplantages van hun onderaannemers.

Het rapport komt na een jaar lang onderzoek van Earthsight. Het onderzoek bevat satellietbeelden, gerechtelijke uitspraken, verzendgegevens en vertrouwelijke secundaire onderzoeken. Earthsight heeft deze gegevens verzameld, geanalyseerd en vandaag gepubliceerd in het rapport Fashion Crimes: European Fashion Giants Linked to Dirty Cotton in Brazil.

De NGO zegt de reis van 816.000 ton katoen van twee van de grootste agro-industriële bedrijven in Brazilië – SLC Agrícola en de Horita-groep – in het westen van de staat Bahia te hebben gevolgd. De Braziliaanse families die eigenaar zijn van deze boerderijen hebben "een geschiedenis van gerechtelijke procedures, veroordelingen wegens corruptie en miljoenen dollars aan boetes voor illegale ontbossing", aldus de NGO. De families voeren hun activiteiten uit in een deel van de Cerrado-regio, bekend van een savanne rijk aan fauna en flora.

Dit katoen leidde naar acht textielfabrieken in Azië waar de twee Europese modegiganten, het Spaanse Zara en het Zweedse H&M, worden bevoorraad. Al dat katoen is volgens Earthsight gecertificeerd als ‘duurzaam’ door de non-profitorganisatie Better Cotton (BC). “Om ervoor te zorgen dat katoen uit een ethische bron komt, vertrouwen beide bedrijven op katoen dat wordt geleverd door boeren die zijn gecertificeerd door Better Cotton, het bekendste certificeringssysteem voor duurzame katoen ter wereld”, maar dat 'diepe' tekortkomingen vertoont, benadrukt Earthsight.

Zara-moederbedrijf inditex reageert op het rapport van NGO Earthsight

Inditex, het moederbedrijf van Zara, reageert in een statement aan Earthsight dat het “zijn leveringen betrekt van in het onderzoek geïdentificeerde Aziatische fabrikanten", maar dat dergelijke bedrijven "volgens informatie van leveranciers" niet rechtstreeks katoen kopen van een Braziliaanse producent."

“H&M ontkent de zakelijke relaties tussen zijn leveranciers in Azië en de Horita-groep en SLC niet en onderstreepte zijn al lang bestaande inzet voor een verantwoorde inkoop van grondstoffen", aldus Earthsight in zijn rapport.

De reactie van H&M op de bevindingen van NGO Earthsight

“We zijn blij met Earthsight's betrokkenheid bij deze kwesties en nemen deze beschuldigingen uiterst serieus. We staan in nauw contact met de eigenaar van de Better Cotton-certificering - die een grondig onderzoek zijn gestart naar de specifieke beschuldigingen,” aldus H&M in een statement aan de NGO.

De reactie van Better Cotton op het rapport van NGO Earthsight

Better Cotton deelt naar aanleiding van het rapport van Earthsight dat het “een onafhankelijke auditor de taak heeft toevertrouwd om verbeterde verificatie-bezoeken uit te voeren.”

Medio maart hebben de lidstaten van de Europese Raad wetgeving goedgekeurd die een ‘plicht tot waakzaamheid’ schept voor EU-bedrijven. Dit houdt in dat bedrijven verplicht zijn om het milieu en de mensenrechten in hun mondiale productieketens te beschermen.

FashionUnited heeft contact gezocht met Inditex en H&M maar heeft de bedrijven nog niet kunnen bereiken.