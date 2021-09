Keep it simple: NavExperts gelooft in de kracht van eenvoud

Fashionondernemers helpen bij uiteenlopende vraagstukken, met uitzondering van de collectie. Dat is waar Rien Overvliet met zijn bedrijf FashionExperts al 10 jaar voor staat: bedrijfsoptimalisatie, bedrijfsgroei en zaken als merchandise planning, e-commerce en omnichannel. Door zijn achtergrond en ‘IT-stempel’ benaderden bedrijven hem steeds vaker met de vraag om hen te helpen met problematiek rondom het gebruik van Navision of AX. Vanuit die klantbehoefte ontstond in 2015 NavExperts. Een bedrijf dat bestaat uit een hecht team van experts, gespecialiseerd in Microsoft Dynamics.

“Lange tijd was het zo dat softwarebedrijven zoveel mogelijk licenties probeerden te verkopen, aangevuld met maatwerk”, begint Overvliet zijn verhaal. “Daardoor ontstond er een situatie waarbij ondernemers in het begin heel blij waren met hun oplossing en hier ook prima mee uit de voeten konden. Maar op het moment dat ze wilden upgraden naar een volgende versie, ging het mis. Want al dat maatwerk verhinderde het uitvoeren van die updates.”

Net een huwelijk

Overvliet vergelijkt bovengenoemde situatie met een bedrijfsauto, waarbij het ERP-systeem het motorblok is. Doordat extra eisen en wensen door de leverancier niet OM maar IN het motorblok werden gebouwd is het een kostbare aangelegenheid om de motor te vervangen: de (software)fabrikant levert weliswaar een nieuw motorblok, maar zonder al die ingebouwde modificaties. Bedrijven staan hierdoor voor de keuze: blijven aanmodderen met een verouderd systeem of updates uitvoeren tegen enorme kosten. “Eenmaal een ‘huwelijk’ gesloten met een bepaalde softwareleverancier, vormen de huwelijkse voorwaarden door de jaren heen steeds meer een belemmering”, concludeert Overvliet.

Maatpak

Het uitgangspunt van NavExperts is om investeringen van bedrijven zo goed mogelijk te beschermen. NavExperts helpt ondernemers langzaam maar zeker minder afhankelijk te worden van in het verleden genomen beslissingen; beslissingen die hen naar de toekomst toe beperken. De opzet is om bedrijven te voorzien van oplossingen die bestaan uit standaard componenten. Die kunnen waar nodig worden aangevuld met ‘add-ons’ die passen bij de specifieke wensen. Hierdoor ontstaat een maatpak, maar met standaard componenten. Die flexibiliteit zorgt ervoor dat ‘het hart van de software’ stabiel blijft en upgraden naar nieuwe versies eenvoudiger en voordeliger is.

Op eigen kracht

Eenvoud en efficiëntie, dat kenmerkt de gerichte aanpak van NavExperts. Aan sales doet het bedrijf uit Baarn niet. De persoonlijke werkwijze zorgt voor mond-tot-mondreclame. Met de concurrentie houdt Overvliet zich niet bezig. Je moet uitgaan van je eigen kracht, vindt hij. Samenwerking en kennisdeling, daar gelooft hij wél in. “Ik realiseer mij dat wij niet iedereen mogen helpen”, geeft hij aan. “En dat is prima, want bedrijven die op zoek zijn naar de hoogste korting en de mooiste demo passen niet bij ons DNA. Veel liever zit ik met een ondernemer om de tafel. Door een persoonlijk gesprek aan te gaan leer je een bedrijf pas écht kennen en kom je erachter waar de werkelijke pijnpunten zitten.”

De lange termijn

Zijn ultieme doel is dat modeondernemers zich kunnen richten op hun toekomstambities. Dat ze niet langer vastzitten in een huwelijk met een partner, waarbij een echtscheiding kapitaalverlies betekent. Zijn werkwijze is erop gericht dat klanten nooit afhankelijk worden van NavExperts. De praktijk wijst uit dat klanten juist om die reden trouw blijven. De afgelopen jaren hebben we gezien dat dit zo werkt. Misschien varen wij hierin een andere koers dan anderen, noem het ouderwets. Maar ik geloof heilig in het opbouwen van een langetermijnrelatie met onze klanten.”