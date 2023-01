Kennisnetwerk NL Nextfashion and Textiles gaat op in Europese NETFAS

Het Nederlandse kennisnetwerk NL Nextfashion and Textiles gaat in 2023 op in het Europabrede verbond NETFAS. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van textielbrancheorganisatie Modint, die zowel initiatiefnemer als onderdeel van NL Nextfashion and Textiles is.

NL Nextfashion and Textiles is een netwerk van veertien kennisinstituten op het vlak van kleding en textiel. NETFAS is een vereniging naar Nederlands recht waaronder Europese hogescholen vallen die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek in het vakgebied. NETFAS heeft nu negentien leden in twaalf landen, waarvan vier uit Nederland.

“Het doel van NETFAS is het bouwen van sterke netwerken van onderwijsinstituten die toegepaste kennis aan de textiel- en kledingindustrie leveren, gericht op de strategische doelstellingen voor de Europese handel en industrie,” schrijft Modint. Met de integratie van NL Nextfashion and Textiles in NETFAS ‘investeren we in een Europees netwerk en wordt de positie van Nederlandse innovatie en onderzoek versterkt in Europees verband’.

De integratie maakt het ook makkelijker om te reageren op de nieuwe wetgeving voor de textiel- en kledingsector die met name op Europees niveau wordt ingesteld. Onderzoek dat nationale grenzen overschrijdt is daarvoor belangrijk, stelt Modint.

In de praktijk betekent de integratie dat Nederlandse hogescholen die nu nog geen lid zijn van NETFAS zullen worden uitgenodigd om lid te worden van de Europese organisatie, in plaats van NL NextFashion and Textiles.