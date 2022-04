Kering dicht bij 5 miljard omzetgrens in eerste kwartaal

Modegroep Kering heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar bijna 5 miljard euro aan omzet behaald. De omzet bleef steken op 4,956 miljard euro. Het bedrijf behaalde een omzetplus van 27 procent in het kwartaal, zo blijkt uit het financiële verslag.

Gucci blijft veruit de meeste omzet genereren voor Kering, zo blijkt uit de kwartaalupdate. Het modehuis behaalde een omzet van 2,59 miljard euro dankzij een stijging van 19,5 procent. Yves Saint Laurent behaalde een stijging van 43 procent en daarbij een omzet van 729 miljoen euro. Bottega Veneta was goed voor 396,4 miljoen euro door een stijging van 20,8 procent. De andere modehuizen in het portfolio van Kering worden gebundeld in het financiële verslag. Deze modehuizen behaalden een omzet van 973 miljoen euro. Vooral Balenciaga, Alexander McQueen en Brioni deden het goed, aldus het verslag.

Kering doet geen uitspraken over de verwachtingen voor het huidige kwartaal of de rest van het boekjaar. Het bedrijf meldt wel dat het aandachtig de economische en geopolitieke situatie in de gaten houdt, maar blijft investeren in alle merken in het portfolio.