Kering en Cartier stellen klimaatdoelen voor productie van juwelen

Modegroep Kering en juwelenmerk Cartier lanceren in partnerschap met de Responsible Jewellery Council de ‘Watch & Jewellery Initiative 2030’. Het nieuwe initiatief stelt klimaatdoelen voor de productie van juwelen, zo blijkt uit een persbericht.

Het initiatief verwelkomt elk horloge en juwelenmerk ter wereld om een gezamenlijke reis af te leggen naar een toekomst met lage koolstofuitstoot en om te verzekeren dat de industrie een positieve uitkomst biedt voor mens en planeet, aldus het bericht. Het initiatief heeft op dit moment drie prioriteiten: het bouwen van klimaatveerkrachtigheid, het bewaken van grondstoffen en het koesteren van inclusiviteit. Deelnemers moeten regelmatige transparant communiceren over wat ze tot dat punt bereikt hebben.

“Aangezien de horloge en juwelen sector sterk leunt op de kostbare grondstoffen van de aarde en de kennis van mensen wereldwijd in hun productieketen, is het imperatief om samen actie te ondernemen en een positieve impact te creëren duidelijker dan ooit,” aldus Cyrille Vigneron, president en CEO van Cartier, in het bericht. “We zijn blij dat we samen met Kering in partnerschap met de Responsible Jewellery Council werken aan een duurzame industrie en nodigen hiervoor andere actoren in de industrie uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief.”