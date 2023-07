Kering groeit omzet met twee procent, maar operationele winst daalt drie procent in H1

Kering, het moederbedrijf van merken zoals Gucci, Balenciaga en Bottega Veneta, noteert een omzet van 10,1 miljard euro voor het eerste halfjaar van 2023, zo blijkt uit het financiële verslag. De omzet staat gelijk aan een groei van twee procent. Hoewel de groepsomzet stijgt, ziet het bedrijf de omzet bij Gucci juist teruglopen. Dat is één van de redenen waardoor Kering een belang van dertig procent neemt in Italiaans luxemerk Valentino.

Gucci rapporteert een omzet van 5,13 miljard euro in het eerste halfjaar van 2023. Dat is één procent minder, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van Bottega Veneta blijft hetzelfde: 833 miljoen euro. Yves Saint Laurent haalt 1,58 miljard euro binnen en is het enige luxe merk dat een groei noteert: plus zes procent. Andere luxe merken, waaronder Balenciaga valt, zien ook hun omzet teruglopen en schrijven in totaal een daling van vijf procent in de boeken met een omzet van 1,86 miljard euro.

Hoewel de omzet van Kering licht stijgt, daalt het operationele inkomen met drie procent. In bedragen betekent dat een operationele winst van 2,74 miljard euro in het eerste halfjaar van 2023. Een jaar eerder schreef het bedrijf plus 2,82 miljard euro winst in de boeken. Gucci ziet de operationele winst teruglopen met vier procent naar 1,81 miljard euro. Bottega Veneta noteert een groeit van één procent en Yves Saint Laurent groeit haar winst met tien procent.