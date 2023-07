Kering neemt 30 procent belang in Valentino na tegenvallende H1-resultaten

De Franse luxegroep Kering neemt een belang in het Italiaanse modehuis Valentino, nadat het tegenvallende resultaten rapporteerde over het eerste halfjaar, dat kondigde Kering donderdag aan in een persbericht. De teruglopende verkoop van Gucci was voornamelijk de boosdoener.

De deal betreft een belang van 30 procent in Valentino voor 1,7 miljard euro cash, die naar verwachting tegen het einde van het jaar wordt gesloten, en omvat ook een optie om het Italiaanse modehuis volledig te kopen tot en met 2028. Valentino’s eigenaar, Mayhoola, blijft een meerderheidsaandeel van 70 procent hebben en zal de strategie van merkverhoging blijven uitvoeren, aldus het persbericht.

De transactie maakt deel uit van een breder strategisch partnerschap tussen Kering en Mayhoola, dat ertoe zou kunnen leiden dat Mayhoola aandeelhouder wordt van Kering, meldden de bedrijven in het persbericht.

“Ik ben onder de indruk van de evolutie van Valentino onder het eigendom van Mayhoola en zeer verheugd dat Mayhoola, Kering heeft gekozen als partner voor de ontwikkeling van Valentino, een uniek Italiaans huis dat synoniem staat voor schoonheid en elegantie. Ik ben erg blij met deze eerste stap in onze samenwerking met Mayhoola om Valentino te ontwikkelen en de zeer sterke strategische reis van merkverbetering voort te zetten die Jacopo Venturini zal blijven leiden”, aldus François-Henri Pinault, voorzitteb en CEO van Kering, in het persbericht.

Rachid Mohamed Rachid, CEO van Mayhoola en voorzitter van Valentino, voegt daaraan toe: “Valentino is een van de ultieme Italiaanse luxe autoriteiten en we zijn erg blij om Kering te verwelkomen als strategische partner voor de toekomstige ontwikkeling van het Maison de Couture. Onder onze leiding heeft Valentino zijn fundamenten versterkt als een zeer gewild luxemerk en we zullen het merk blijven versterken in het volgende hoofdstuk met Kering. We kijken uit naar onze samenwerking met Kering in Valentino en ook in andere potentiële mogelijkheden om samen investeringen te onderzoeken.”

Kering zag zijn nettowinst in het eerste halfjaar met 10 procent dalen naar 1,79 miljard euro. De totale omzet steeg echter met 2 procent tot 10,1 miljard euro. De omzet van Gucci daalde met 1 procent. Eerder deze maand schudde Kering het management op, waarbij Gucci’s CEO, Marco Bizzarri, werd vervangen door de managing director van Kering Group, Jean-François Palus. LVMH, de grootste luxegroep ter wereld, boekte daarentegen een omzetgroei van 17 procent in het eerste halfjaar. Bovendien zag het bedrijf zijn winst met 30 procent stijgen.