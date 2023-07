LVMH zet groei door in eerste helft van 2023

Luxe groep LVMH behaalde in het tweede kwartaal van 2023 een omzetgroei van zeventien procent. De groei van het bedrijf vlakt daarmee iets af ten opzichte van het eerste kwartaal, toen de omzet nog met 23 procent toenam.

De omzet over de eerste zes maanden van 2023 kwam uit op een recordbedrag van 42,2 miljard euro en steeg daarmee in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met vijftien procent.

De netto winst van het luxe concern steeg met dertig procent tot 8,48 miljard euro.

De operationele vrije kasstroom halveerde als gevolg van grote investeringen in uitzonderlijk vastgoed en in operationele voorraden, met name in sieraden. De netto schuld steeg met dertien procent naar 12,47 miljard euro.

Alle bedrijfssegmenten van het merk, waaronder ‘mode en lederwaren’, maar ook ‘parfum en cosmetica’ en ‘horloges en sieraden’ realiseerden een tweecijferige omzetgroei over het halfjaar, met uitzondering van de divisie ‘wijnen en gedistilleerde dranken’.

Credits: Het debuut van Pharrell Williams voor Louis Vuitton. Beelden via Louis Vuitton

‘Uitstekende’ prestaties binnen het modesegment, met Louis Vuitton, Dior en Loewe als sterhuizen

Het segment ‘mode en lederwaren’ presteerde volgens het bedrijf ‘uitstekend’. De omzet steeg hier met zeventien procent naar 21,16 miljard euro omzet. Het ‘horloges en sieraden’ segment groeide ter vergelijking met elf procent tot 5,42 miljard euro. Ook de merken in de parfum, make-up en huidverzorging groeiden in totaal met elf procent. De omzet kwam hier uit op 4,03 miljard euro.

LVMH benoemt in het bijzonder Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loro Piana en Loewe. Zo wordt Louis Vuitton’s Nicolas Ghesquière's, de creatief directeur voor de vrouwencollecties, benoemd voor zijn talent voor het creëren van een dialoog tussen mode en architectuur. Natuurlijk werd ook Pharrell Williams’ eerste show voor het huis benoemd, die meer dan 1,1 miljard keer werd bekeken op social media, volgens LVMH een recordhoogte.

Verder wordt ook Hedi Slimane geprezen om haar werk voor Celine en zouden de creaties van J.W. Anderson, Loewe’s distributienetwerk verder versterkt hebben. Ook Marc Jacobs en Berluti hadden een sterke eerste helft van het jaar, benoemt LVMH nog.

LVMH geeft zoals gewoonlijk geen specifieke cijfers weg over de geografische omzetverdeling. Wel noemt het dat er met name in Europa en Azië een sterke groei in activiteiten was.

Voor 2023 verwacht LVMH verdere groei, ondanks “een blijvend onzekere geopolitieke en economische omgeving”. “Dankzij de aantrekkelijkheid van onze merken benaderen we de tweede helft van het jaar met vertrouwen en optimisme, maar zullen we waakzaam blijven binnen de huidige omgeving en rekenen we op de wendbaarheid en het talent van onze teams om onze wereldwijde leiderschapspositie in luxegoederen in 2023 verder te versterken”, aldus Bernard Arnault, voorzitter en CEO van LVMH, in het rapport.

Luxe groep LVMH behaalde in boekjaar 2022 een omzet- en winstgroei van 23 procent. De omzet kwam door de groei neer op 79 miljard euro. De winst kwam neer op 21,1 miljard euro.

In april voegde LVMH zich bij de tien grootste bedrijven ter wereld dankzij een stijging van de omzet in het eerste kwartaal. Later die maand behaalde het als eerste Europese bedrijf een omzet boven de 500 miljard dollar (453 miljard euro).