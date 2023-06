In beeld: Zo maakt Pharrell Williams zijn debuut als creatief directeur van Louis Vuitton

Een langverwacht moment: het debuut van Pharrell Williams voor Frans luxe modemerk Louis Vuitton. Met een iconische locatie als de Pont Neuf in Parijs en een met sterren bezaaide gastenlijst is er hoog ingezet en ook de gepresenteerde collectie stelt niet teleur.

Een opvallend element dat domineerde op de catwalk was de nieuwe print ‘damoflage’. Williams nam hiervoor het bekende Louis Vuitton-patroon Damier en voerde deze pixelachtig uit. De print was in allerlei kleuren te zien op een variatie van items, van accessoires, en workwear, tot denim en knitwear. Ook heeft de collectie een hoog gehalte in ‘pixels’. Diverse patronen zagen er pixelachtig uit in diverse kleuren, waaronder camouflageprints, maar ook grijze pakken kregen een pixel-uitvoering.

Hoewel Williams alleen is aangesteld als creatief directeur voor menswear, toonde het catwalkdebuut voor iedereen. Williams benadrukte namelijk dat hij kleding ontwerpt voor ‘humans’. De show bevatte dan ook een element van liefde. Het Louis Vuitton-logo, bestaande uit een L en V werd verwerkt in het woord ‘L(V)overs’ dat op meerdere items te zien was.

Wat ook niet ongenoemd kan blijven is het eerbetoon aan Virgil Abloh. Abloh was de creatief directeur voor mannenmode bij Louis Vuitton tot eind 2021, toen Abloh overleed aan de gevolgen van kanker. “Dit moment is opgedragen aan de reus voor mij. Aan onze broeder in spirit,” zo schreef Williams in de shownotes.

Bekijk hieronder geselecteerde beelden van de show.

Het debuut van Pharrell Williams voor Louis Vuitton. Beelden via Louis Vuitton

