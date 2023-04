LVMH behaalt mijlpaal van 500 miljard als eerste Europese bedrijf

De Franse luxe groep LVMH heeft als eerste Europese bedrijf de mijlpaal van 500 miljard dollar (453 miljard euro) overschreden, zo schrijft Bloomberg. De prestatie komt een kleine twee weken nadat LVMH zich bij de tien grootste bedrijven ter wereld voegde, dankzij een stijging van de omzet in het eerste kwartaal.

De aandelen van het bedrijf stegen maandag om 10:43 uur met 0.3 procent tot 903,70 euro, waardoor LVMH een waarde heeft van 500 miljard dollar (453 miljard euro).

De top tien grootste bedrijven ter wereld bestaat nu uit: LVMH, Kering, Burberry, Adidas, Faurecia, L’Oreal, Carlsberg, Infineon, BE Semi, ASML en GS China Basket.

In het eerste kwartaal van het boekjaar behaalde LVMH een omzetgroei van zeventien procent, waarmee de omzet neerstreek op 21 miljard euro. Die omzet had het bedrijf te danken aan de ‘robuuste vraag van lokale klanten en internationale reizigers’ in Europa en Japan. Daarnaast leverden de Verenigde Staten een ‘stabiel resultaat’ en veerde Azië weer op nadat de gezondheidsrestricties werden opgeheven.