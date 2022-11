‘Kering in gesprek over overname Tom Ford’

Modemerk Tom Ford valt mogelijk in handen van luxe concern Kering, aldus bronnen tegen Wall Street Journal. Kering zou in vergevorderde gesprekken zijn met het merk over een overname.

Eerder dit jaar meldde nieuwsbureau Bloomberg dat het modehuis de mogelijkheden voor een verkoop aan het onderzoeken was. Twee maanden later kwamen er in de media berichten naar buiten dat Estée Lauder interesse had in Tom Ford. Een potentiële deal kan een waarde hebben van 3 miljard dollar, aldus de berichten destijds. Het modehuis Tom Ford is sinds de oprichting altijd een onafhankelijke speler geweest.

Een link tussen ontwerper Tom Ford en Kering is niet ondenkbaar. De ontwerper stond namelijk tussen 1994 en 2004 aan het creatieve hoofd van modemerk Gucci. Gucci is nu een van de modemerken in het portfolio van Kering.