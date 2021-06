Kering investeert in handtassen verhuurservice Cocoon

Abonnementsvormen en verhuurconcepten rukken op in de mode industrie. Het is dan ook niet gek dat luxe groep Kering het oog heeft laten vallen op luxe handtassen verhuur- en abonnementservice Cocoon. De modegroep heeft een onbekend bedrag geïnvesteerd in het bedrijf, aldus WWD en Business of Fashion.

Kering is een van de nieuwe investeerders die Cocoon heeft binnen te halen met een nieuwe financieringsronde, zo meldt WWD. Bestaande investeerders zoals Depop oprichter Simon Beckman en Lilly Wollman, voormalige partner bij Generation Investment, hebben ook hun steentje bijgedragen in de financieringsronde. De totale investering komt neer op 2,5 miljoen pond, omgerekend zo’n 2,9 miljoen euro.

Consumenten kunnen bij Cocoon een abonnement nemen op basis van een maandbedrag of een bedrag per kwartaal. Tassen kunnen worden gehuurd voor een vastgelegde periode. Cocoon meldt tegen WWD dat het de nieuwe investering gaat gebruiken om het platform op te schalen en te investeren in een breder aanbod binnen het assortiment. Daarnaast wil het bedrijf het aantal werknemers uitbreiden, logistiek verbeteren en technologische ontwikkelingen stimuleren.