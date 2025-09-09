Kering: Luca de Meo belooft snelle en duidelijke keuzes

“De huidige situatie versterkt onze vastberadenheid om direct actie te ondernemen”, aldus Luca de Meo tijdens de aandeelhoudersvergadering van Kering, waar zijn benoeming tot algemeen directeur werd bekrachtigd.

“Dit vereist heldere en krachtige keuzes. We moeten onze schulden verder afbouwen en waar nodig merken stroomlijnen, reorganiseren en herpositioneren.”

De Meo, die op 15 september aantreedt, benadrukte dat hij zijn strategisch plan pas in het voorjaar van 2026 zal presenteren.

Hij erkende dat de te nemen beslissingen niet altijd gemakkelijk zullen zijn. “Maar we nemen ze met inzicht, hoge eisen en verantwoordelijkheidsgevoel. We zijn tenslotte de beheerders van een waardevolle erfenis en een toekomst die we moeten blijven ontwikkelen.”

“We zullen snel, efficiënt en daadkrachtig zijn. We gaan de fundamenten van het bedrijf verstevigen en een nog meer geïntegreerde, flexibele en ambitieuze luxegroep bouwen. Dit vraagt inzet van iedereen: management, medewerkers, partners, leveranciers én het vertrouwen van u, de aandeelhouders.”

François-Henri Pinault, die aanblijft als voorzitter van Kering, beschreef De Meo eerder als “een strateeg, een bouwer en een man met begrip van merken”.

“Hij heeft oog voor het belang van creatie en begrijpt wat een modehuis, een stijl en een erfgoed betekenen. Ik ben ervan overtuigd dat hij in staat is om voort te bouwen op wat we hebben gecreëerd.”

De 58-jarige Italiaan staat voor de taak Kering er weer bovenop te helpen. In juli maakte het concern een halvering van de nettowinst in de eerste helft van het jaar bekend (474 miljoen euro), met een omzetdaling van 16 procent naar 7,6 miljard euro.

Tijdens de vragenronde met aandeelhouders erkende Pinault de moeilijkheden van de afgelopen twee jaar. “Maar we doen er alles aan om de weg omhoog weer te vinden.”