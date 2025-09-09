Luca de Meo: De autoveteraan die Kering nieuw leven moet inblazen

De toppositie bij luxe concern Kering is gewild, maar staat momenteel ook als geen ander in de schijnwerpers van de mode-industrie. Vanaf volgende week bekleedt Luca de Meo deze rol. Een blik op zijn cv laat zien dat de voormalige auto-CEO niet alleen gevoel voor merken heeft, maar ook een zwak voor creatieve ideeën en stijlvolle pakken.

Passie als beroep

Als kind was hij al geobsedeerd door auto's, vertelt de in 1967 in Milaan geboren Luca de Meo graag. Maar pas de studie aan de gerenommeerde Bocconi Universiteit in Milaan opende voor de jongen met roots in de Zuid-Italiaanse regio Apulië 'zonder veel mogelijkheden' vele deuren, zegt hij in een podcast van zijn alma mater, gepubliceerd in mei.

Na een scriptie over bedrijfsethiek maakt de bedrijfskunde student van zijn passie zijn werk en begint in 1992 zijn meer dan dertigjarige carrière in de auto-industrie, namelijk op de marketingafdeling van de Franse autofabrikant Renault.

Daar blijft de gedreven manager niet lang. Zijn volgende station brengt hem als manager voor product en planning naar de Japanse autofabrikant Toyota. Daarna gaat hij naar autofabrikant Fiat Chrysler, waar hij de merken Fiat, Lancia en Alfa Romeo leidt en marketingdirecteur van de Fiat Groep wordt.

Door de jaren heen groeit zijn imago als merkexpert en met elke volgende baan klimt hij verder op de carrièreladder: van 2009 tot en met 2012 werkt hij als Chief Marketing Officer bij de Duitse Volkswagen Groep en voor Audi, vanaf 2015 als CEO bij Seat in Barcelona.

Succesvolle overstappen

Zijn carrière stappen lijken samen te hangen met zijn voorliefde voor veranderingen en de kansen die ze met zich meebrengen. 'Ik heb dat ook altijd geprobeerd en het is iets wat ik iedereen aanraad: veranderingen bieden je de juiste voorwaarden om steeds verder omhoog te komen', zei de voormalige Renault-CEO vijf jaar geleden in een videogesprek met influencer Romain Lanéry, gepubliceerd op het officiële YouTube-kanaal van Renault.

De cirkel is rond voor de ambitieuze manager als hij terugkeert naar zijn allereerste werkgever Renault. Vanaf juli 2020 wordt hij directeur van het autoconcern met een jaaromzet van 55 miljard euro en een productie van 3.750.000 voertuigen per jaar, maar ook met een verlies van 141 miljoen euro.

Het was een explosieve tijd. Het concern had niet alleen al langer zakelijke problemen, maar zijn voorganger Carlos Ghosn was het jaar ervoor in een filmische actie vanuit Japan naar Libanon gevlucht nadat hij op borgtocht was vrijgelaten uit voorarrest. De Japanse justitie had Ghosn gearresteerd wegens ontrouw en andere misdrijven, beschuldigingen die hij tot op de dag van vandaag ontkent.

Redder van merken

Na zijn aantreden bij Renault begint Luca de Meo met kostenbesparingen en lanceert hij nieuwe automodellen. Hij herkent ook de tekenen des tijds en ontwikkelt een strategie voor elektrische voertuigen, waaronder de oprichting van het eigen bedrijf Ampere. Tijdens zijn ambtstermijn schreef Renault weer zwarte cijfers en de aandelenkoers verdubbelde.

Naast de succesvolle herintroductie van het automodel Fiat 500 en het Cupra-model bij Seat, versterkt vooral het laatste hoofdstuk bij de Franse autofabrikant de reputatie van Luca de Meo. Zijn reputatie om merken te redden en te lanceren, lijkt nu ook ver buiten de auto-industrie weerklank te vinden.

'Hij heeft zijn vaardigheden bij het leiden van grote transformaties in de bedrijven die hij heeft geleid, bewezen', zei de huidige Kering-directeur Francois-Henri Pinault tijdens een analistenconferentie na de benoeming van de toekomstige CEO. Hij waardeert ook de innovatiedrang van de manager, die volgens hem uitstekend past bij de taken bij Kering.

'Luca heeft een 360-gradenstrategie die klantbegrip, marketing, branding, supply chain-financiering en technologie omvat', zegt Pinault enthousiast tijdens de conference call.

Hoogbetaald

Deze expertise laat het noodlijdende luxe concern Kering zich ook wat kosten. De nieuwe directeur Luca de Meo krijgt naar verluidt direct bij zijn aantreden een premie van 20 miljoen euro: 15 miljoen euro contant en 5 miljoen euro in de vorm van Kering-aandelen. Deze moeten hem compenseren voor zijn verloren aanspraken op langetermijnvariabele beloningsbestanddelen in de vorm van aandelen bij Renault.

Zijn jaarlijkse vaste salaris bedraagt 2,2 miljoen euro bruto. Daar komt nog een variabele beloning bij die in 2026 bij het behalen van de doelstellingen 4.840.000 euro kan bedragen en bij overtreffen zelfs kan oplopen tot 6.600.000 euro. De doelstellingen die Luca de Meo moet halen, worden pas in het eerste kwartaal van volgend jaar vastgesteld. Eerst moeten de Kering-aandeelhouders nog instemmen met de beloning en premie op dinsdag, en de nieuwe CEO bevestigen.

Vanaf 15 september moet de 58-jarige Milanees dan bewijzen of zijn succesvolle staat van dienst bij de transformatie van automerken zich laat vertalen naar de mode-industrie. Het gaat niet goed met het Franse luxe concern. De omzet en winst daalden in het afgelopen halfjaar verder. De reden hiervoor zijn de problemen van het voormalige paradepaardje Gucci.

Na de topjaren waarin voormalig creatief directeur Alessandro Michele trend na trend zette, is de aantrekkingskracht van het merk verdwenen. De omzet daalde van vier naar drie miljard euro in het afgelopen halfjaar. Ook bij de andere merken van het concern, zoals Yves Saint Laurent, daalden de inkomsten recentelijk.

Een nieuwe visie voor luxe mode

De problemen van Kering zijn niet alleen intern. Na jaren van groei en gezien de terughoudende consumentenbestedingen bevindt de luxe-industrie zich in een fase van zelfreflectie. In deze situatie hoopt de voorzitter van de raad van commissarissen van Kering, Francois-Henri Pinault, niet alleen dat De Meo zich bezighoudt met kostenbesparingen en schuldafbouw.

Dat zijn slechts kortetermijnmaatregelen. Hij hoopt vooral dat de autoveteraan een toekomstvisie voor het luxe concern en de modebranche zal ontwikkelen, zei Pinault tijdens de telefonische persconferentie in juni. Hoe zou het profiel van Kering er de komende tien tot vijftien jaar uit kunnen zien? 'De blik over de grenzen van de branche heen was niet alleen belangrijk voor het concern, maar ook voor de huidige situatie van deze branche', zei Pinault over de keuze voor De Meo.

De Meo was nog nooit bang voor grote visies. Bij Renault presenteerde hij de afgelopen jaren plannen met grote namen als 'Renaulution' en 'Futurama'. Voor de Europese verkiezingen vorig jaar schreef hij als toenmalig voorzitter van de Europese autolobby ACEA een brief aan Europa met een pleidooi voor een duurzame en concurrerende auto-industrie, vertaald in twaalf talen.

Branchenewbie als CEO

Ook al lijkt de keuze voor een automanager in eerste instantie ongebruikelijk, het is niet de eerste keer dat een luxe modehuis kiest voor een externe manager. Vier jaar geleden koos Chanel Leena Nair als directeur. Zij werkte daarvoor bijna dertig jaar bij het consumentenconcern Unilever met een assortiment dat reikt van Cornetto-ijs tot Pepsodent-tandpasta. Pietro Beccari, de huidige directeur van het luxemerk Louis Vuitton, begon zijn carrière eveneens bij consumentenbedrijven zoals Benckiser en Henkel.

In de auto-industrie werd De Meo altijd als wat kleurrijker beschouwd dan de grijze technocraten. Hij stond daar niet alleen bekend om zijn gevoel voor merken, maar ook om zijn meer excentrieke presentaties op branche-evenementen, schrijven vakbladen. Hij zou een voorliefde voor stijlvolle pakken hebben en volgens verschillende krantenberichten zou De Meo zich al langer open hebben gesteld voor een functie in de luxe-industrie. Misschien klopte er, naast zijn passie voor auto's, altijd al een hart voor mode?

Complexe taak

Meer details over zijn plannen voor Kering en zijn visie op de mode-industrie zouden de komende maanden bekend moeten worden. Volgens een presentatie van Kering zal hij kort na zijn aantreden een organisatiestructuur met de invulling van sleutelrollen presenteren, gevolgd door een langetermijnstrategieplan in de loop van volgend jaar.

Het aandeel Renault is tot nu toe niet hersteld van het dieptepunt sinds het nieuws van het vertrek van De Meo op 16 juni. De aandelen van Kering zijn sindsdien met meer dan een derde gestegen, ondanks de gemengde halfjaarcijfers. Het is bekend dat beurzen de waarden van de toekomst weerspiegelen. En in het geval van Kering lijken de effecten, net als de toekomstige directeur, er vertrouwen in te hebben dat hij complexe taken kan oplossen.

'Hoe ingewikkelder de problemen zijn om op te lossen, hoe meer plezier ik heb', zegt De Meo op het YouTube-kanaal van Renault. 'Hoe meer ik dingen kan leren die ik nog niet weet, hoe leuker ik het vind.'