Kering neemt minderheidsbelang in luxe tweedehandsplatform Vestiaire Collective

Vestiaire Collective heeft in een nieuwe financieringsronde 178 miljoen euro opgehaald. Luxegroep Kering en Tiger Global Management hebben geïnvesteerd in het luxe tweedehandsplatform. Kering neemt een minderheidsbelang van 5 procent in het bedrijf, zo blijkt in een persbericht.

“Pre-owned luxe is nu een echte en diepgewortelde trend, zeker onder jonge consumenten,” aldus François-Henri Pinault, de CEO van Kering, in het persbericht. “In plaats van het te negeren, willen we deze kans pakken om de waarde die we onze klanten bieden te vergroten en de toekomst van onze industrie naar een innovatieve en meer duurzame praktijk leiden. Het past bij onze ondernemende geest, onze toonaangevende duurzaamheidsstrategie en onze moderne visie van luxe.” De Digital Officer van Kering, Grégory Boutté, voegt toe: “Onze innovatie strategie richt zich op het investeren in merken en technologieën voor de volgende generatie van consumenten, met een focus op disruptieve business modellen die het mogelijk maken onze klanten beter te dienen en onze resultaten te verbeteren.”

Vestiaire Collective zal de investering gebruiken om de technologie en data innovatie routekaart uit te breiden, aldus het persbericht. Daarnaast wil het de circulariteitsvisie versnellen en daarnaast strategische verandering in de mode industrie initiëren.

De tweedehands markt groeit volgens berekeningen tot een markt van 60 miljard dollar in 2025. Naar verwachting groeit ook het aandeel tweedehands kleding in een kast van 21 procent in 2021 naar 27 procent in 2023, aldus het persbericht.