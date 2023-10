Kering noteert omzetdaling van 13 procent in derde kwartaal

De trend in hard groeiende omzetten bij luxe modegroepen lijkt voorbij. Kering, het moederbedrijf van merken zoals Gucci, Balenciaga en Bottega Veneta, ziet zijn omzet namelijk afnemen met 13 procent in het derde kwartaal, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet komt neer op 4,46 miljard euro. Daarmee sluit Kering met 14,6 miljard euro omzet de eerste negen maanden van het jaar af.

Hoewel Kering een omzetdaling noteert, schreven LVMH en Hermès bijvoorbeeld nog wel omzetstijgingen in de boeken voor het derde kwartaal. Echter neemt de omzetgroei wel af. Zo behaalde LVMH een groei van 14 procent, terwijl het bedrijf tussen juli en september nog een dubbelcijferige groei boekte in de eerste twee kwartalen van het jaar.

Gucci rapporteert een omzet van 2,22 miljard euro. Dat is 14 procent minder, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat de omzet in de winkels met 7 procent afnam en binnen de wholesale daalde de omzet met 17 procent. Tijdens dit kwartaal onthulde Gucci tevens zijn nieuwe expressie met Sabato De Sarno’s debuutcollectie. “Het managementteam werkt hard aan de onberispelijke uitvoering van de strategie”, aldus Kering in het verslag.

Yves Saint Laurent heeft het zwaarder te verduren en ziet de omzet met 16 procent afnemen. Daarmee eindigt het luxemerk op 768 miljoen euro. Bottega Veneta noteert een omzetdaling van 13 procent waarmee de omzet eindigt op 381 miljoen euro. Kering Eyewear ziet daarentegen de omzet toenemen met 31 procent. Dit segment is goed voor 333 miljoen euro.

Cijfers over een operationeel resultaat of het bedrijfsresultaat worden niet gedeeld.