Kering rondt overname Valentino’s aandelen af Door Sylvana Lijbaart bezig met laden... Business Valentino winkel in Designer Outlet Roermond Credits: Designer Outlet Roermond

Franse luxegroep Kering heeft de overname van 30 procent in de aandelen van Valentino afgerond. De deal werd eerder dit jaar bekendgemaakt, nadat het tegenvallende resultaten rapporteerde over het eerste halfjaar. De overname van de aandelen wordt vanaf vandaag verwerkt volgens de equity-methode, zo staat in het statement. Voor het belang van 30 procent in Valentino telde Kering 1,7 miljard euro cash neer en omvat ook een optie om het Italiaanse modehuis volledig te kopen tot en met 2028. De eigenaar van het Italiaanse modehuis, Mayhoola, blijft een meerderheidsaandeel van 70 procent hebben en zal de strategie van merkverhoging blijven uitvoeren, zo stond destijds in een persbericht. De transactie maakte deel uit van een breder strategisch partnerschap tussen Kering en Mayhoola, dat ertoe zou kunnen leiden dat Mayhoola aandeelhouder wordt van Kering.