Kering verkoopt Italiaanse outletcentra voor 350 miljoen euro

Het Franse luxeconcern Kering SA heeft zich van meer vastgoed ontdaan. Op donderdagavond maakte het moederbedrijf van merken zoals Gucci, Saint Laurent en Bottega Veneta de verkoop van The Mall Luxury Outlets aan de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Simon Property Group bekend. Kering schat de netto-opbrengst van de transactie op ongeveer 350 miljoen euro.

Samenvatting Kering, het moederbedrijf van Gucci, heeft The Mall Luxury Outlets verkocht voor ongeveer 350 miljoen euro.

De verkochte activa worden gezien als geen onderdeel van de belangrijkste activiteiten van Kering.

The Mall Luxury Outlets exploiteert twee outletcentra, een in Leccio bij Florence en een in Sanremo aan de Italiaanse Riviera. De merken van Kering blijven daar vertegenwoordigd, verklaarde het bedrijf. Dit is in lijn met de strategie van het concern om de outletverkoop geleidelijk te concentreren op een beperkt aantal exclusieve locaties.

Als "wereldwijd toonaangevende exploitant van winkel-, horeca- en entertainmentlocaties" is Simon "bij uitstek geschikt om de exploitatie van The Mall succesvol voort te zetten", aldus een verklaring.

Nog geen twee weken geleden had Kering drie luxe-vastgoedlocaties in het centrum van Parijs voor in totaal 837 miljoen euro verkocht aan een speciaal opgericht joint venture met het investeringshuis Ardian. Ook de nu verkochte winkelcentra worden beschouwd als "activa die geen deel uitmaken van de kernactiviteiten", verklaarde het concern.