Kering voegt Deens brillenmerk Lindberg toe aan brillentak

De Franse luxegroep Kering koopt Deens brillenmerk Lindberg, dat maakte Kering donderdag bekend volgens Frans nieuwsbureau AFP. Kering ziet het Deense brillenmerk als een ‘high-end merk met solide groeivooruitzichten’.

De transactie moet nog gevalideerd worden door de mededingingsautoriteiten en wordt in de loop van de tweede helft van 2021 afgerond, zo is te lezen in de berichtgeving. Om welk bedrag het gaat, is nog niet bekend. Lindberg behaalde in 2019 een omzet van 100 miljoen euro.

Lindberg zal toegevoegd worden aan de brillentak van de Franse luxegroep, aan het hoofd van onder andere huizen Gucci, Saint Laurent en Boucheron. Volgens Kering staat het Deense brillenmerk wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige optische monturen en uniek design.