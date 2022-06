Kernkabinet komt opnieuw tot akkoord over arbeidsdeal, met kleine aanpassingen

Het Belgische kernkabinet heeft vandaag wederom een akkoord bereikt over de arbeidsdeal . Dat melden verschillende nationale media, waaronder De Standaard, De Tijd en Nieuwsblad. In de toekomst moeten werknemers onder meer een vierdagenweek kunnen werken, het recht krijgen om offline te zijn en gebruik kunnen maken van vijf dagen opleiding per jaar.

Vorig jaar oktober werd de Vivaldi-coalitie het al eens over een arbeidsdeal, en in februari kwam er bij de regering uitsluitsel over de uitvoering. Daarna stokte het proces weer, omdat vakbonden en werkgevers het er niet over eens werden. Nu is er dan toch een definitieve deal gekomen.

In grote lijnen is er in de tussentijd niet veel veranderd: de maatregelen zijn in de basis hetzelfde gebleven. De belangrijkste aanpassingen zitten hem in de details: zo worden de vijf opleidingsdagen per jaar bijvoorbeeld niet meer in dagen geteld, maar in uren.