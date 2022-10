Kerst in oktober: Retailers bestrijden inflatie met vroege deals

Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk - De race naar de feestdagen kortingen is officieel begonnen, nu retailers zich voorbereiden op het zo goed mogelijk verkopen van hun modevoorraad voor het einde van het seizoen. Verwacht wordt dat consumenten dit jaar, met een strakkere portemonnee en minder koopkracht, minder zullen kopen te midden van de hoge inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud.

Amazon begon de trend met een uitverkoop vóór Prime Day in november, aangekondigd als een "vroege uitverkoop". Walmart doet ook mee aan de vroege kortingsactie met zijn "Rollbacks and More"-uitverkoop in oktober, terwijl Target een korte uitverkoop hield vóór Amazon's vroege Prime, om overlapping te voorkomen.

Inflatie en vroege kortingen zullen naar verwachting de vakantie-uitgaven voor dit jaar vertragen, meldt Reuters. Amerikaanse online feestdagenverkopen zullen dit jaar naar verwachting stijgen in hun traagste tempo sinds ten minste 2015 en groeien slechts 2,5 procent tot 209,7 miljard dollar (216 miljard euro), volgens gegevens van Adobe Analytics.

Kerstaanbiedingen beginnen lang voor Black Friday

Black Friday, dat plaatsvindt op 25 november, zal waarschijnlijk het hoogtepunt zijn van zes weken van kortingen, aangezien detailhandelaren wedijveren om de shop periode zo vroeg mogelijk te laten starten om toegang te krijgen tot besteedbaar inkomen.

Terwijl het in de VS gebruikelijk is om vroeg voor de feestdagen te winkelen, is het in de rest van de wereld steeds vroeger kerstmis. In het Verenigd Koninkrijk geven John Lewis, Decathlon en Goldsmiths juweliers allemaal herfstkortingen, waarbij Asos en Boohoo enkele van de grootste aanbiedingen doen, met kortingen tot 70 procent op de vermelde prijzen.

Warenhuisgigant Macy's zei dat het op 17 oktober zal beginnen met de feestdagenverkoop. "We verwachten dat de feestdagen in oktober beginnen, net als de afgelopen twee jaar", zei Nata Dvir, chief merchandising officer bij Macy's, tegen de National Retail Federation. "Onze kracht als omnichannel retailer is dat we klanten tegemoet kunnen komen waar en hoe ze willen winkelen. Als toonaangevende stijl- en cadeaubestemming weten we dat onze klanten op zoek zijn naar nieuwe en spannende merken en producten."

Volgens gegevens van de New York Times Wirecutter is de overgrote meerderheid van de verkopen niet de moeite waard, met minder dan 1 procent van de kortingen die het het hele jaar door onderzoekt, die voldoen aan zijn rubrieken product-kwaliteit, retailer-betrouwbaarheid en prijs-kwaliteit.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.