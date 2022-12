‘Kerstcadeautjes bijna allemaal op tijd onder de boom’

Ieder jaar is het weer spannend of de kerstcadeautjes wel op tijd onder de boom liggen, als men ze online besteld natuurlijk. Dit jaar lijken de meeste pakketjes op tijd gekomen te zijn, dat blijkt uit cijfers van de pakketradar Wuunder.

In de week voor Kerstmis was, volgens Wuunder, acht procent van de pakketten vertraagd. Dat is volgens Jeroen Gehlen, mede-oprichter van Wuunder, een goede score: “In een tijd met krapte op de arbeidsmarkt is dat een fantastische prestatie van de logistieke sector.”

Per provincie bekeken, had Utrecht de meeste gespannen gezichten. Daar was tien procent van de pakketten vertraagd in week 51. Daarna volgenden Flevoland en Zeeland met negen procent, blijkt uit de cijfers. Overijssel maakte zich het minst zorgen met vijf procent.

De pakketradar van Wuunder bevat Nederlandse pakketbezorgdiensten van: GLS, DHL Parcel, DPD en PostNL.