Kersverse CEO wil van Nike weer ‘Nike’ maken na moeizaam eerste halfjaar

Nike, Inc. heeft een moeizaam eerste halfjaar achter de rug. De trend van dalende resultaten wordt in het tweede kwartaal voortgezet, wat maakt dat het bedrijf onmiddellijke maatregelen neemt om het bedrijf te herpositioneren, zo deelt Elliot Hill, kersverse voorzitter en Chief Executive Officer van Nike, Inc. in het halfjaarverslag. Hill wil Nike weer ‘Nike’ maken.

De omzet van het bedrijf loopt in het tweede kwartaal terug met acht procent naar 12,4 miljard dollar. De verkopen van het merk Converse lopen het hardst terug, met 17 procent. Nike noteert zelf een omzetdaling van 7 procent en het ‘Nike Direct’-segment noteert een omzetkrimp van 13 procent. De omzetresultaten voor het eerste halfjaar krimpen dan ook met 9 procent naar 23,9 miljard dollar.

Geografisch is te zien dat Nike het in al zijn markten moeilijk heeft. Zo wordt de grootste daling genoteerd in de regio van China en Noord-Amerika (beide min 8 procent), gevolgd door Europa, het Midden-Oosten en Afrika (min 7 procent) en Pacific-Azië en Latin-Amerika (min 3 procent).

Nike houdt onderaan de streep nog een kleine 1,2 miljard dollar winst onder in het tweede kwartaal. Dat is 26 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst in het eerste halfjaar loopt terug met 27 procent naar een ruime 3 miljard dollar.

De dalende resultaten liggen grotendeels in lijn met de verwachtingen. Zo daalden de omzet en nettowinst iets minder hard, vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar. “We blijven vooruitgang boeken bij het verschuiven van ons portfolio”, deelt Chief Financial Officer Matthew Friend. “Onder leiding van Hill versnellen we ons tempo en geven we ons merk een nieuwe impuls door middel van sport.”

Hill en Friend doen in het halfjaarverslag geen uitspraken over verwachtingen voor het tweede halfjaar. Duidelijk is dat Hill als kersverse CEO van het bedrijf ‘onmiddellijke maatregelen’ neemt om het bedrijf te herpositioneren, waarbij een focus wordt gelegd op sportmode. Hill wil Nike weer ‘Nike’ maken. Het merk zal mogelijk terugkeren naar zijn roots aangezien Hill geen onbekende is van de sportkledinggigant.

Hij werkte al zo’n 32 jaar voor het bedrijf. Hij startte als verkoopvertegenwoordiger en groeide door naar diverse leidinggevende functies. Zijn carrière omvat vice-president voor verkoop en retail in de Verenigde Staten en wereldwijd, en uiteindelijk president van Consumer and Marketplace, waar hij verantwoordelijk was voor zowel Nike als het Jordan-merk. Hill ging in 2020 met pensioen, maar keerde in oktober 2024 weer terug naar Nike met de missie het merk weer op groeiende voet te krijgen.