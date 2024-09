Nike laat CEO John Donahoe gaan en brengt Elliott Hill terug als nieuwe topman

De Amerikaanse sportmodegigant Nike, Inc. kondigt aan dat zijn CEO John Donahoe per 13 oktober zijn functie zal neerleggen. Hij wordt opgevolgd door Elliott Hill, die na zijn pensionering in 2020 terugkeert als de nieuwe CEO van Nike. Volgens het persbericht is Hill de ideale opvolger van Donahoe.

Nike neemt oud topman aan als CEO

Hill is een Nike-veteraan met 32 jaar ervaring binnen het bedrijf. Hij begon in 1988 als verkoopvertegenwoordiger en bekleedde sindsdien verschillende leidinggevende functies. Zijn carrière omvatte rollen zoals vice-president voor verkoop en retail in de Verenigde Staten en wereldwijd, en uiteindelijk president van Consumer and Marketplace, waar hij verantwoordelijk was voor zowel Nike als het Jordan-merk. Na zijn pensionering in 2020, waar hij Nike hielp groeien, keert Hill nu terug als de nieuwe CEO van Nike.

"Elliotts wereldwijde expertise, leiderschapsstijl en diepgaande begrip van onze industrie en partners, gecombineerd met zijn passie voor sport, onze merken, producten, consumenten, atleten en werknemers, hem de juiste persoon maken om Nike's volgende groeifase te leiden," aldus Mark Parker, Executive Chairman van Nike, Inc. "Persoonlijk heb ik meer dan 30 jaar met Elliott samengewerkt en ik kijk ernaar uit om hem en zijn senior managementteam te ondersteunen bij het grijpen van de kansen die voor ons liggen."

Donahoe blijft tot 31 januari 2025 als adviseur betrokken bij het bestuur. Zijn vertrek komt na een periode van kritiek van klanten en investeerders, vooral vanwege de recente teleurstellende prestaties van Nike. Het bedrijf heeft in het afgelopen jaar marktaandeel verloren in belangrijke segmenten zoals sportschoenen en kreeg negatieve feedback over het gebrek aan innovatieve producten.