Kijkje in de keuken: Oprichters van Zalando en About You lichten de overname toe

Twee van de grootste online mode retailers in Europa bundelen hun krachten. Het in Berlijn gevestigde Zalando neemt de Duitse concurrent About You over voor 1,1 miljard euro. De verrassende deal roept vragen op over synergieën, aangezien de twee bedrijven van plan zijn om als onafhankelijke merken te blijven opereren. Hier is wat de CEO's en oprichters van beide bedrijven woensdag in gesprekken met analisten en media hebben uitgelegd.

Waarom heeft Zalando besloten om About You over te nemen?

Zalando hoopt met About You een groter aandeel te veroveren van de Europese mode- en lifestylemarkt van 450 miljard euro. Het huidige gecombineerde Europese marktaandeel van Zalando en About You ligt in het enkelcijferige percentagebereik, aldus co-CEO David Schröder tijdens een gesprek met analisten op woensdag.

De gecombineerde groep, Zalando en About You, zal naar verwachting tot 2028 zijn bruto handelsvolume en omzet laten groeien met een jaarlijks percentage tussen de 5 en 10 procent. De aangepaste EBIT-marge (winst vóór rente) wordt geraamd op 6 tot 8 procent, wat betekent dat de groep een "significante" toename van de absolute winst na de deal voorziet. De fusie belooft ook 100 miljoen euro aan EBIT-synergieën op te leveren op het gebied van logistiek, betalingen, inkoop, marketing en B2B-activiteiten.

Is er een overlap tussen de klanten van Zalando en About You?

Er zijn overlappingen in het klantenbestand, aangezien veel Europese landen door beide online kleding retailers worden bediend, aldus Schröder. De CEO's van beide bedrijven herhaalden woensdag dat dit geen probleem is.

"Beide platforms zullen overlappingen blijven hebben en dat is helemaal oké, omdat beide benaderingen een onderscheidende en relevante waardepropositie bieden", aldus About You CEO, Tarek Müller, in een gesprek met de media op woensdag.

Waarom blijven Zalando en About You na de deal twee onafhankelijke platforms?

Elk platform blijft onafhankelijk met een "sterk leiderschapsteam aan het roer". Zalando zal draaien op zijn eigen platform, About You blijft op zijn eigen e-commerce platform Scayle. De mode retailers beschouwen de identiteit van hun platforms als voldoende verschillend om ze onafhankelijk te exploiteren met wat zij een dual brand strategie noemen.

Zalando ziet zichzelf als een "merkgedreven" platform. De online retailer biedt 6.000 merken aan aan zijn meer dan 50 miljoen actieve klanten in 25 landen. Zijn kleinere concurrent About You heeft 12 miljoen actieve klanten in 28 landen en meer dan 4.000 merken. De in Hamburg gevestigde mode e-tailer beschouwt zichzelf meer als "stijlgedreven", aangezien zijn bedrijfsmodel wordt aangedreven door samenwerking met influencers, met een database van meer dan 27.000 digitale creators.

Zalando gaat verder dan een "transactiegericht" platform en probeert klanten eerder in hun inspirerende reis te betrekken, aldus co-CEO en oprichter Robert Gentz in een gesprek met de media op woensdag. Hij voegde eraan toe dat de overname van About You goed past in de plannen van Zalando om zijn B2C-activiteiten uit te breiden.

Zal de fusie leiden tot ontslagen van bestaande medewerkers?

De fusie met About You gaat over groei en de verwachte synergieën zijn niet "geworteld in overhead inefficiënties", aldus Gentz. Hij voegde er echter aan toe dat de "netto toename van medewerkers in de toekomst lager zal zijn".

Beide bedrijfssegmenten, B2C en B2B, zullen een "substantiële bijdrage" leveren aan het totale aantal van 100 miljoen euro aan EBIT-synergieën. De EBIT-marge op lange termijn van de gecombineerde groep wordt geraamd op 10 tot 13 procent voor de B2B- en B2C-bedrijfssegmenten.

Waar komen de besparingen eigenlijk vandaan?

Het financiële effect van de synergieën zal na 2028 zichtbaar worden, aangezien een "groot deel" daarvan afkomstig zal zijn van de integratie van de logistiek en magazijnen, aldus Zalando's Chief Financial Officer Sandra Dembek tijdens een gesprek met de media. "De integratiekosten zullen ruim onder het synergie niveau liggen en zullen zich voornamelijk in de eerste paar jaar voordoen. Dit is een zeer waardevolle en accretieve deal voor de lange termijn."

Naast betalingen, logistiek en B2B zullen ook de verkoopkosten worden verlaagd door samenwerking op het gebied van inkoop en marketing. De merkoverlap van Zalando naar About You is 30 procent, aldus Gentz. Gecombineerde inkoopkracht zal ook bijdragen aan de kostenbesparingen op korte termijn, aldus Dembek.

Marketingkosten zouden snel kunnen worden verlaagd door promotieperiodes op elkaar af te stemmen en door te voorkomen dat inefficiënt tegen elkaar wordt geboden, aldus About You medeoprichter en co-CEO Hannes Wiese in een gesprek met analisten op woensdag.

Wat is het B2B potentieel voor Zalando en About You?

"Scayle zal het softwareaanbod van ons Zeos-platform perfect aanvullen. Door onze software mogelijkheden te combineren met Scayle kunnen we merchants een holistisch e-commerce besturingssysteem bieden waarmee ze hun multi-channel activiteiten in heel Europa kunnen uitvoeren binnen één uniform platform", aldus Gentz.

"Terwijl de mode- en lifestyle-industrie aan de consumenten- en merkkant nog steeds vrij gefragmenteerd is, zien we een zeer sterke case voor consolidatie aan de infrastructuur- en technologiekant", aldus Müller, eraan toevoegend dat de Zalando-groep ernaar streeft inefficiënties in de industrie te verminderen.

Hoe lang blijven de oprichters van About You aan boord?

Het is belangrijk voor de gecombineerde groep dat de oprichters en CEO's van About You aan boord blijven, aldus Gentz in een gesprek met analisten op woensdag. Zij zullen "een deel van de liquiditeit uit de deal" investeren in Zalando-aandelen. Deze aandelen zullen uit de schatkist worden gehaald om verwatering te voorkomen.

Zullen mededingingsautoriteiten een deal toestaan die een e-commerce gigant in Europa zal creëren?

Kijkend naar de omvang van de Europese modemarkt van 450 miljard euro, blijft zelfs het gecombineerde marktaandeel van de groep "superklein", aldus Schröder. Hij blijft "vertrouwen" hebben dat de fusie zal plaatsvinden na het doorlopen van de gebruikelijke wettelijke procedures. De afronding van de deal wordt verwacht in de zomer van 2025 en is onderworpen aan goedkeuring door de regelgevende instanties.

Hoe betaalt Zalando de overname van About You?

In het derde kwartaal rapporteerde Zalando een cashpositie van 2,4 miljard euro. "We zijn zeer goed uitgerust om dit te financieren vanuit de bestaande cashpositie, vanuit de bestaande liquiditeit", aldus Zalando's CFO Sandra Dembek op woensdag. Zelfs na de overname zou er voldoende liquiditeit overblijven en zou de balans sterk blijven voor elke andere "resterende investering", voegde ze eraan toe.

About You is van plan uit te breiden naar de VS met zijn business-to-business unit Scayle. Zal Zalando zich aansluiten bij de uitbreidingsplannen?

Na het binnenhalen van bekende Britse klanten zoals de voetbalclub Manchester United en het luxe warenhuis Harrods, is Scayle ook van plan uit te breiden in de VS. "We werken nu samen met About You om deze groeivooruitzichten waar te maken, zowel in Europa als in Noord-Amerika", aldus Schröder.

About You overwoog een afsplitsing van Scayle. Ligt dit nog steeds op tafel?

About You hield begin november een kapitaalmarktdag voor Scayle om opties voor een afsplitsing van de eenheid te verkennen. Dit is nu "van de baan", aldus About You co-CEO Hannes Wiese.

Welke rol speelde Bestseller oprichter en CEO Anders Holch Povlsen als grootaandeelhouder van Zalando en About You tijdens de overname?

Povlsen heeft in het verleden geïnvesteerd in About You en Zalando. De holdingmaatschappij van de familie Holch Povlsen, Heartland A/S, leidde in 2018 een financieringsronde voor About You van 300 miljoen euro. De investeerders verwierven een belang van dubbele cijfers in About You en hun investering waardeerde de mode e-tailer op meer dan 1 miljard euro.

De Duitse online retailer Otto Group (37 procent) en de familie Otto (8 procent), Bestseller CEO Anders Holch Povlsen (20 procent) bezitten momenteel de meerderheid van de aandelen van About You. Zij hebben toegezegd hun aandelen aan Zalando te verkopen.

Povlsen bezit ook een belang van 10 procent in Zalando. Als tweede grootste individuele aandeelhouder heeft hij ook een zetel in de raad van commissarissen van Zalando.

"Hij maakt uiteraard deel uit van deze transactie als grootaandeelhouder van About You. Hij heeft toegezegd zijn aandelen aan te bieden en deze transactie mogelijk te maken", aldus Schröder. Hij voegde er echter aan toe dat Povlsen niet betrokken was bij de besluitvorming van Zalando om "belangenconflicten" te vermijden.