Kindermode merk Seabass maakt klanten aandeelhouders met special loyaltyprogramma

Luxe kindermode merk Seabass maakt klanten aandeelhouders van het bedrijf. Dit doet Seabass door middel van een speciaal loyalty programma waarbij klanten aandelen krijgen, zo meldt het merk in een persbericht.

Seabass introduceert vandaag het loyaliteitsprogramma Seabass Club. Iedereen die zich aanmeldt ontvangt als welkomsgeschenk één aandeel en wordt daarmee aandeelhouders van Seabass. Vervolgens krijgt een Seabass Club Member bij iedere besteding van 25 euro één aandeel. Elk clubmember krijgt een persoonlijke digitale wallet op aandelenplatform Eyevestor, waar de aandelen van Sebass te verkrijgen zijn, en kan op die manier zijn aandelen terugvinden. Seabass reserveert 100.000 aandelen voor het loyaliteitsprogramma van 2022.

“Klanten mede-eigenaar maken van ons merk, is voor ons een logische stap. We zijn immers niet voor niets een coöperatie,” aldus Barry van Ruiven, mede-oprichter van Seabass, in het persbericht.

Vorig jaar oktober ging Seabass al de online aandelenmarkt op. In april zal er nu een publieke funding ronde geopend worden. Daarnaast begint het merk in april met de verkoop van de collectie in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.