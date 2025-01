Kindermodemerk Tumble ‘n Dry gaat voor verdere internationale expansie

Tumble ‘n Dry streeft verdere internationale groei na. Dankzij de samenwerking met nieuwe agentschappen en showrooms zet het stappen in de VS, Frankrijk en Polen.

Het van oorsprong Nederlandse kindermodemerk werd in 2022 overgenomen door Deense groep JBS Textile Group A/S. Ten tijde van de overname werd al genoemd dat het merk verder zou gaan internationaliseren onder de nieuwe eigenaar. Er werden al partnerschappen opgezet in Nederland, België, Duitsland, Spanje, IJsland en Scandinavië.

Na de overname kwam Tumble ‘n Dry ook terug op de wholesale markt in 2023. De collectie was vanaf dat moment te zien op diverse beurzen voor kindermode. Dit seizoen is het merk te vinden op beurzen in Nederland, België, Duitsland, Polen en Frankrijk.