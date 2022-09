Nederlands Tumble ‘N Dry gaat internationaliseren met nieuwe eigenaar JBS Textile Group A/S

Het Nederlandse kinderkledingmerk Tumble ‘N Dry krijgt een nieuwe eigenaar. Per 1 oktober neemt JBS Textile Group A/S het label over van Wijkermeer Investments, zo blijkt uit een persbericht van het merk. Onder de Deense textielgroep gaat Tumble 'N Dry de komende jaren verder internationaliseren. Ook moet het merk meer zichtbaarheid krijgen in winkels.

De overname van Tumble ‘N Dry is een opmerkelijke zet van JBS Textile Group A/S. De groep heeft bijna twintig merken in het portfolio, vrijwel allemaal spelers op het gebied van ondergoed en beenmode. Daaronder vallen bijvoorbeeld het Zweedse Resteröds en CR7, het label van voetballer Christiano Ronaldo. Dat laatste is tevens het enige merk van JBS Textile Group A/S dat ook kinderen bedient.

”BS Textile Group A/S ziet Tumble ‘N Dry als een ‘strategische toevoeging’, verklaart Morten Skou, Chief Strategic Officer bij JBS Textile Group A/S, in het persbericht. “De unieke en aantrekkelijke kenmerken van Tumble ‘N Dry, waaronder het sterke digitale platform, de merkidentiteit en de (internationale) naamsbekendheid bieden veel mogelijkheden om de synergieën tussen de bedrijven te maximaliseren en zo JBS Textile Group A/S uit te breiden met Europese kinderkleding.”

Tumble ‘N Dry heeft op zijn beurt baat bij de samenwerking met JBS Textile Group A/S. “Door gebruik te maken van het internationale netwerk, de eigen productiefaciliteiten en langdurige wholesale ervaring, zullen we onze ambitieuze groeiplannen kunnen waarmaken,” aldus Lieske Dekkers, Managing Director van Tumble ‘N Dry.

'Meer zichtbaarheid in winkels' doel voor Tumble 'N Dry

De overname is ook een belangrijke stap in de wederopbouw van Tumble ‘N Dry na een faillissement in 2020. Door het wegvallen van inkomsten als gevolg van de coronacrisis moesten zes eigen brandstores dicht; alleen outlets en de webshop van Tumble ‘N Dry werden behouden. Het merk kon een doorstart maken onder het bedrijf Tumble ‘N Dry E-com B.V., eigendom van voormalig eigenaar Wijkermeer Investments.

In de afgelopen jaren is er bij Tumble ‘N Dry onder leiding van Wijkermeer Investments al gewerkt aan ‘een sterke online business’, zo is in het persbericht te lezen. Na de overname zal er worden gefocust op vijf pijlers: verdere online uitbreiding, wholesale, marktvergroting, internationalisatie en verduurzaming.

Die koers zal allereerst zichtbaar worden in de bestaande markten van Tumble ‘N Dry: Nederland, België en Spanje. Daar wordt ‘ingezet op meer zichtbaarheid bij multibrand-stores en warenhuizen’, zo staat er geschreven. Wat internationalisering betreft is het de bedoeling dat Tumble ‘N Dry de grens naar Duitsland overgaat.

Tumble ‘N Dry werd opgericht in 2007 en draait om kleding voor kinderen in de leeftijd van nul tot veertien jaar. Het merk heeft twee eigen outlets in Nederland, in Lelystad en Roosendaal. In Nederland ligt het merk daarnaast nog in elf andere winkels. In België heeft het twee verkooppunten, in Spanje een.