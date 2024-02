Kindermodewinkel De Kleine Parade in de verkoop

Amsterdamse kindermodewinkel De Kleine Parade staat in de etalage. De eigenaar maakt het nieuws zelf bekend via Instagram.

De winkel aan de Gerard Doustraat had in het concept ook een kinderkapper én een café verwerkt. Een overnamepartij is nog niet gevonden, dus geïnteresseerde kopers kunnen zich melden bij de winkel.

“Met een gemixt gevoel maar heel veel liefde heb ik besloten om De Kleine Parade te verkopen. De jaren waren fantastisch - zoveel genoten van alle klanten, leveranciers, agencies en last but not least alle mensen achter De Kleine Parade”, zo valt te lezen in de post. “Wat een trots voel ik voor wat we samen allemaal hebben neergezet. [...] Na vijf leuke, maar ook moeilijke (corona) jaren, is de tijd daar.”