Kingpins talk: ‘AI-gegenereerde modellen geven conversie van uw webshop een boost’

“Als reizen net zo snel zou gaan als de manier waarop kunstmatige intelligentie (AI) zich ontwikkeld, zou de gemiddelde vliegsnelheid zijn toegenomen van 600 mph in 2018 tot 900.000 mph in 2020 - een toename van 1.500 keer in twee jaar. Een reis van Londen naar New York zou dan 19 seconden duren, in plaats van acht uur”, vertellen Darren Glenister, Chief Executive Officer van Material Exchange, en Antonio van der Weel, Product Director bij Stitch, tijdens een talk over AI op Kingpins. Het benadrukt nog maar eens hoe snel deze technologie zich ontwikkeld en dat ontgaat ook de mode-industrie niet.

AI kan op verschillende manieren gebruikt worden, zo kan het u helpen research te doen, kan het e-mails aan klanten schrijven en kan het afbeeldingen genereren. “Het is simpel en toegankelijk voor iedereen. Daarom zou iedereen het moeten gebruiken om inspiratie op te doen”, vindt Glenister. In de modewereld wordt er hier en daar al mee gewerkt. Zo lanceerde G-Star Raw in maart 2023 bijvoorbeeld een couture-stuk dat is ontworpen door AI.

‘Meer diverse modellen zorgen voor een hogere conversie’

Niet alleen aan de ontwerpkant kan de tool ingezet worden, het kan ook zijn voordelen hebben voor uw webshop, vertelt Van der Weel, waarbij hij tegelijkertijd een voorspelling maakt dat we dit het komende jaar veel terug zullen zien. “We gaan 3D combineren met AI”, legt hij uit. “Dit gebeurt al met kledingstukken, maar nu komen daar modellen bij.”

Levi’s is zo’n merk dat er bijvoorbeeld al mee experimenteert. Dit bedrijf ging daarvoor een samenwerking aan met de Nederlandse start-up Lalaland, dat gespecialiseerd is in het creëren van AI-gegenereerde modellen. “Deze modellen bestaan niet, het zijn geen mensen”, vertelt Van der Weel. “Het doel van AI-gegenereerde modellen implementeren in webshops is om de consument de mogelijkheid te geven het kledingstuk op diverse modellen te bewonderen. Wanneer een bedrijf een fotoshoot plant, is het al snel afhankelijk van één of twee modellen per product. AI helpt dus om sneller meer afbeeldingen van producten op verschillende lichaamstypen te publiceren.”

Het implementeren van AI-gegenereerde modellen in webshops moet er uiteindelijk voor zorgen dat de conversie van de webshop een boost zal krijgen. “Consumenten kunnen zich sneller associëren met een model dat op de foto staat. Het zorgt voor herkenning, waardoor het product waarschijnlijk sneller wordt verkocht”, stelt Van der Weel.

Betekent dit dat modellen binnenkort geen werk meer hebben? Volgens Glenister zal dat niet zo snel gebeuren. “AI kan ook foto’s van bestaande modellen gebruiken en ze dan genereren”, legt hij uit. “Het is aan het merk om te kijken waar ze mee willen werken.”

En dat is belangrijk, want het experiment van Levi’s in samenwerking met Lalaland ontving al kritiek. Levi’s zou beter echte modellen werk geven om diversiteit te bevorderen, zo klonk het destijds. “Levi’s die AI gebruikt om ‘meer diverse modellen’ te genereren in plaats van meer diverse modellen aan te nemen is precies het soort onzin dat je zou verwachten”, schreef de Britse vakbondsorganisatie Thom Binding bijvoorbeeld op Twitter.

Levi’s verontschuldigde zich voor het onduidelijk weergeven van de doeleinden van de samenwerking. Het experiment zou toen niet gediend moeten hebben om diversiteit te bevorderen en ‘echte actie die moet worden ondernomen om onze doelstellingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie te verwezenlijken' te vervangen. Levi’s wilde enkel duidelijk maken multiculturele creatieven zowel ‘voor als achter de camera te ondersteunen’ en benadrukte dat de samenwerking met Lalaland zakelijke voordelen kan opleveren die consumenten een beter idee geven van hoe producten eruit zien.

“Los van de kritiek die werd geleverd op de Lalaland-pilot, is het genereren van AI-modellen zeker een middel voor merken om kosten te besparen en sneller te handelen”, concludeert Van der Weel. “Het komende jaar zullen steeds meer bedrijven en merken gaan experimenteren met dit soort tools, zélfs als ze dat zelf niet direct door hebben.”