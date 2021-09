Klaar voor de piekperiode: JHP Fashion biedt Same Day delivery van Trunkrs aan en behaalt daarmee dagelijks 40% meer conversie

De december piekperiode komt steeds dichterbij en dat betekent dat we ons nu al moeten voorbereiden op de drukte. Ieder jaar brengen de seizoenswissel en de feestdagen een enorme run op nieuwe kleding. Kleding wat de consument vaak op het laatste moment nodig heeft. Kan je dan als webshop een 3 tot 5 dagen levering hanteren? Of nog erger, een levering die zodanig vertraagd is, waardoor het na de feestdagen pas binnenkomt? Dat is voor zowel de consument als de webshopeigenaar onacceptabel. Daarom biedt JHP Fashion het hele jaar door Same Day delivery aan van Trunkrs. Zo hebben zij als multibrandstore een sterke propositie wat hen dagelijks 40% meer conversie oplevert. Lees hieronder meer over deze succesvolle samenwerking.

Investering in aandacht

JHP Fashion is een online webshop met verschillende luxe merken in het assortiment. Daarnaast heeft JHP Fashion ook twee fysieke winkels op de Nieuwendijk in Amsterdam en een winkel in het centrum van Amstelveen onder de naam Next Issue. Klanten van JHP Fashion kunnen genieten van persoonlijke aandacht, goed advies en mooie producten. Het begrip JHP Fashion bestaat inmiddels vijftien jaar, waarvan de webshop al zeven jaar in de lucht is. Om online dezelfde aandacht te kunnen bieden als offline breidde JHP Fashion het team uit. Zo gingen ze langzaam richting de persoonlijke online shopervaring zoals we die nu kennen.

Keuze voor bezorgpartij

De persoonlijke aandacht voor de klant moet voelbaar zijn vanaf het eerste bezoek aan de webshop tot aan het moment waarop het pakketje wordt bezorgd. Daarom is de keuze voor een bezorgpartij essentieel. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de last mile en kunnen een shopervaring compleet maken of totaal verpesten. JHP Fashion koos daarom voor de Same Delivery van Trunkrs. Zo kunnen zij hun klanten snelheid en betrouwbaarheid garanderen, zelfs in de piekmomenten. Alles wat vóór 13:00 uur besteld is, wordt dezelfde avond nog bezorgd. Naast deze service ervaarde JHP Fashion nog een ander voordeel van Trunkrs. Omdat het assortiment van JHP Fashion bestaat uit luxe merken, verdwenen er wel eens dure producten. Maar dankzij de live GPS van Trunkrs kan er worden bewezen of een pakketje is bezorgd. Hierdoor is het aantal diefstallen bij JHP Fashion met 25% gedaald. Dit bespaart beide partijen vaak veel gedoe.

De samenwerking met Trunkrs