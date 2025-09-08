Klaar voor de seizoensuitverkoop? Dit is ons stappenplan naar omnichannel succes

De voorbereiding op grote uitverkoopevenementen kan behoorlijk complex zijn voor mode- en lifestylemerken, vooral voor merken die werken met een omnichannel model dat zowel fysieke als online winkels omvat. Hoewel deze piekverkoopperiodes vaak leiden tot pieken in de vraag en een verhoogde druk op voorraad- en fulfilmentoperaties, zijn het ook belangrijke kansen voor merken om zowel hun zichtbaarheid in de markt als hun verkoop te vergroten.

Lees verder om te ontdekken hoe de juiste third-party logistics (3PL) leverancier je kan helpen om je omnichannel merk succesvol door de piekseizoenen te loodsen en tegelijkertijd een uitstekende klantervaring te bieden.

Klantenbinding veiligstellen met een succesvol omnichannel model

Een omnichannel fulfilment model zal meer van je vragen als het gaat om het voorbereiden van je logistieke organisatie tijdens piekseizoenen. Maar de vele voordelen van dit model maken het zeker de moeite waard. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 67% van de consumenten meerdere kanalen gebruikt om aankopen te doen. 1 Het is daarom van vitaal belang voor merken om uitstekende service te bieden aan klanten via alle kanalen, wat resulteert in een hoge klanttevredenheid tijdens piekperiodes.

Als consumentgericht model kan omnichannel fulfilment je merk helpen om langdurige klantentrouw te garanderen. Dus wat is de sleutel tot omnichannel succes terwijl je je voorbereidt op elk piekverkoopseizoen? Laten we eens kijken hoe transparante communicatie, nauwkeurig voorraadbeheer en datagestuurde optimalisaties kunnen zorgen voor een soepele werking tijdens piekperiodes.

Zorgen voor transparante communicatie met je 3PL

Voor merken die werken met 3PL's is duidelijke communicatie je niet-zo-geheime wapen tijdens piekseizoenen. De sleutel? Begin er zo vroeg mogelijk mee. Dit kan zelfs betekenen dat je je Black Friday-plannen al in augustus bespreekt, of in ieder geval direct nadat je zomerverkoopperiode is afgelopen. Hoe dan ook, hoe eerder je je promotieplannen afstemt met je 3PL, hoe makkelijker het voor hen wordt om de voorraad te beheren via al je verkoopkanalen.

Communicatie is ook de sleutel tot het succesvol voorspellen van de vraag, maar het proces - en dus je 3PL - moet flexibel genoeg zijn om zich gemakkelijk aan te passen aan veranderingen. Vervaldata, doorlooptijden en planningen kunnen en zullen veranderen, onverwachte pieken zijn te verwachten en, ondanks al je voorbereidingen, zul je op een gegeven moment waarschijnlijk verrast worden door een probleem dat je niet had kunnen voorzien of voorkomen.

Professionele communicatie tussen belanghebbenden en alle teams binnen de betrokken bedrijven helpt om een goed begrip te krijgen van de betreffende kwestie(s). Dit is de sleutel tot het implementeren van de nodige aanpassingen en oplossingen. Regelmatige, oplossingsgerichte communicatie en coördinatie tussen de (operationele) teams van je merk en je 3PL is daarom essentieel in elke fase van een hoogseizoen. Als dit niet gebeurt, wordt het een uitdaging om de vele problemen die zich kunnen voordoen het hoofd te bieden, zoals vertraagde inkomende zendingen, het opnieuw toewijzen van voorraden tussen kanalen, het verwerken van retouren zonder de uitvoer van verkooporders te beïnvloeden of het omgaan met ziek worden van belangrijk personeel.

Planning van je productie en supply chain logistiek

Zodra je organisatie en 3PL een grondig inzicht hebben in je prognoses en goed op de hoogte zijn van de verkoopstrategieën en promoties waar je aan werkt, is het tijd voor fase twee: productieplanning. Dit is cruciaal voor elk bedrijf dat succes wil boeken tijdens piekperiodes, maar nog meer voor omnichannel merken. Om bestellingen via alle verkoopkanalen van je bedrijf succesvol uit te voeren, moet je ten eerste nauwkeurig kunnen voorspellen welke voorraad je nodig hebt - niet alleen qua hoeveelheid of volume, maar ook wanneer er vraag naar het product zal zijn. Vergeet niet: jouw en andere teams zullen tijdens piekseizoenen gefocust zijn op verkoop, verkoop en nog eens verkoop, dus het aanleveren van extra voorraad in winkels of magazijnen kan heel goed leiden tot vertragingen en discussies. Zorg dat je de goederen op tijd binnenkrijgt. Als je er niet in slaagt om de juiste hoeveelheid product op het juiste moment beschikbaar te hebben, zal dat leiden tot omzetverlies, wat zijn weerslag zal hebben op de nettowinst van je bedrijf. Ook hier kan een goede voorbereiding je prestaties tijdens het hoogseizoen maken of breken.

Je activiteiten optimaliseren met gegevensanalyse

Nu alle voorbereidingen zijn afgerond en je voorraad op orde is, is het tijd om je plan uit te voeren. Het implementeren van data-analyse in dit stadium kan de sleutel zijn tot het verbeteren van de operationele efficiëntie en meetbare prestatieverbeteringen. AI-oplossingen kunnen bijvoorbeeld magazijnactiviteiten transformeren door magazijnteams te voorzien van intelligente picklijsten die ontworpen zijn om geoptimaliseerde pickroutes te leveren - waardoor de loopafstanden korter worden en de algehele efficiëntie toeneemt. Door gebruik te maken van realtime gegevens kan je team de basis leggen voor flexibelere en responsievere activiteiten.

Geleerde lessen optimaal benutten

Een van de beste manieren om je voor te bereiden op toekomstige piekseizoenen is leren van eerdere seizoenen. Tijdens Black Friday, bijvoorbeeld, kunnen merken meer dan 10 keer hun normale dagelijkse ordervolume verwerken, wat een enorme druk legt op hun logistieke operaties. Het analyseren van gegevens over hoeveel je in voorgaande jaren via elk kanaal hebt verkocht, kan je echter helpen om je logistieke omnichannelactiviteiten voor te bereiden en uiteindelijk een nog betere klantervaring te leveren. Je 3PL-leverancier kan ook een waardevolle bron van inzicht zijn en gebruik maken van hun ervaring om je te helpen de volgende keer nog beter te presteren.

Samenwerken met je 3PL om te leveren voor je klanten

Om goed te presteren tijdens piekverkopen is meer nodig dan alleen nauw samenwerken met een ervaren en gespecialiseerde 3PL-leverancier. Voor de beste resultaten moet diezelfde 3PL ook fungeren als een echte strategische partner, die optreedt als een verlengstuk van je eigen activiteiten en die je helpt bij het navigeren door alle uitdagingen die zich voordoen tijdens de drukste momenten van het jaar. Kortom, je moet te allen tijde kunnen vertrouwen op hun betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid.

"Bij Bleckmann is het succesvol managen van de piekperiodes van onze partners misschien wel het meest essentiële aspect van onze strategische dienstverlening," legt Erik Janssen Steenberg, Business Development Manager bij Bleckmann, uit. "Onze teams werken op zo'n manier dat planning en voorbereiding een constante activiteit is en geen jaarlijks kortetermijnproject in de weken voor Black Friday. We nemen het voortouw, waar nodig en waar mogelijk, om ervoor te zorgen dat de piekseizoenen van al onze partners een doorslaand succes worden."

Hoogwaardige en tijdige bezorging kan inderdaad van cruciaal belang zijn om de klanttevredenheid hoog te houden. "We nemen het feit niet licht op dat geen van de medewerkers van je merk het product waarschijnlijk heeft aangeraakt wanneer we het bij je winkel, distributeur of klant afleveren," concludeert Erik. "Dit betekent dat het onze verantwoordelijkheid is om jouw hoge standaarden te handhaven, en onze rol gaat veel verder dan die van leverancier - we zijn toegewijd aan het mogelijk maken en faciliteren van groei en continue verbetering binnen onze partnerschappen."

Wil je weten hoe Bleckmann je kan helpen om je omnichannel logistiek in de hoogste versnelling te zetten tijdens piekperiodes? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek met een van onze experts!