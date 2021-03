Klaar voor de start, OPEN! Alles waar je aan moet denken voor de heropening

Na een lange periode van creatief ondernemen is er licht aan het einde van de tunnel. Het moment van volledige heropening lijkt steeds dichterbij te komen, en wanneer het zover is wilt u als ondernemer klaar staan. Om ervoor te zorgen dat u na de heropening het maximale uit uw onderneming haalt, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Ontdek hoe u uw processen kunt optimaliseren en daarmee uw omzet laat stijgen in 2021.

1. Organiseer uw voorraad

Maar liefst 47% van de consumenten verlaat een winkel zonder aankoop omdat een product niet op voorraad is. Dit zijn allemaal misgelopen klanten. Nu kunt u natuurlijk niet uit het niets iets tevoorschijn toveren; op is op, maar u kunt wel uw voorraad zodanig organiseren in uw kassasysteem dat u er op tijd aan herinnerd wordt wanneer een item uit de schappen vliegt.

Kies voor een kassasysteem waarbij u een grote hoeveelheid nieuwe producten eenvoudig en snel kunt importeren. Zo bent u altijd precies op de hoogte van wat u heeft binnengekregen. Stel vervolgens waarschuwingen in zodra uw producten onder een bepaalde hoeveelheid komen. Zo kunt u deze weer op tijd bestellen en vermindert u de kans dat u met lege handen staat.

Wilt u verder vooruit kijken? Ook dan komt een online kassasysteem van pas. Met behulp van verkooprapporten kunt u aan het einde van het seizoen precies zien welke stukken of merken u zonder zorgen opnieuw kunt aanschaffen, en welke items u beter niet meer aan uw collectie kunt toevoegen.

Voor de heropening is het de moeite waard om een voorraadinventarisatie te doen en ervoor te zorgen dat de nummers op de planken overeenkomen met de nummers in uw kassasysteem. Zo weet u zeker dat u zo min mogelijk mensen teleurstelt.

2. Optimaliseer uw prijstactiek

Hoe denkt u na over uw prijzen? Bij het bepalen van prijzen is het voor retailers van belang om rekening te houden met verschillende factoren. Onder andere de concurrentie, maar ook de respons van klanten en uw eigen financiële doelstellingen spelen een belangrijke rol.

Na een jaar van minder omzet en eventueel verlies is nu het moment om kritisch naar uw prijzen te kijken: waar kunt u meer marge pakken zonder uw klanten naar de concurrent te jagen? Zet duidelijk uw kosten onder elkaar en bereken wat de gemiddelde marge is die u heeft op producten. Zijn er producten die u misschien groter in kunt kopen en om die reden iets lager kunt prijzen, om vervolgens andere – meer gewilde – items iets hoger in te schalen?

Het opstellen van prijzen is naast een wiskundig dilemma ook grotendeels psychologisch: uiteindelijk komt het erop neer dat uw klanten de prijs die u vraagt voor uw producten redelijk moeten vinden. Het kan om die reden geen kwaad om onderzoek te doen naar hoe uw winkel door de consument wordt gezien en hoe ‘waardevol’ ze uw collectie vinden.

Uw retail kassasysteem kan u ook in dit proces weer ondersteunen: zodra u tot een besluit bent gekomen, moeten de nieuwe prijzen natuurlijk worden ingevoerd. Met een online kassasysteem kunt u in realtime prijsaanpassingen maken voor verschillende producten en testen wat voor u de beste strategie is.

3. Moderniseer de klantervaring

Dat de afgelopen periode niet eentje was om over naar huis te schrijven is algemeen bekend. Dit betekent niet dat er niets goeds uit voort is gekomen. Ontwikkelingen als omnichannel ondernemen, ‘click and collect’ en winkelen op afspraak lijken ook post-COVID te blijven. Het kan waardevol zijn om te kijken naar hoe u deze mogelijkheden kunt integreren in uw onderneming.

Want hoewel bovenstaande voorbeelden zich vooral richten op het gemak van de klant, kan het ook voor u de nodige voordelen opleveren. Zo heeft ‘winkelen op afspraak’ veel zelfstandige kledingzaken in laten zien dat het voor hen misschien wel winstgevender is om op rustigere momenten (doordeweeks) alleen of gedeeltelijk met afspraken te werken. Zo besparen zij personeelskosten en krijgen klanten een unieke, persoonlijke ervaring.

Als u een webshop runt naast uw winkel kan de mogelijkheid tot het online bestellen en fysiek afhalen van items een enorm verschil maken rondom het verwerken van verzendingen. Zeker als u lokaal erg geliefd bent, zult u zien dat men liever bij u langskomt om hun bestelde item af te halen – en misschien meteen nog iets nieuws meeneemt uit de winkel. U hoeft minder tijd te besteden aan dezelfde verkoop en uw klanten waarderen dat ze op elk moment bij u kunnen shoppen en niet hoeven te wachten op (of te betalen voor!) verzending.

Omnichannel ondernemen is na een jaar hoofdzakelijk online contact bijna een noodzakelijkheid, en zorgt ervoor – zeker als u mogelijkheden zoals click and collect aanbiedt – dat uw klanten niet hoeft teleur te stellen omdat uw online voorraad niet overeenkomt met wat u daadwerkelijk nog hebt liggen. Ook hier speelt uw kassasysteem een belangrijke rol: een online kassasysteem biedt u de mogelijkheid om vanuit één backend zowel uw online als offline winkel te beheren.

Bent u er klaar voor? Met de juiste voorbereiding zorgt u ervoor dat u geen omzet misloopt, en biedt u uw klanten ook nog eens de best mogelijke ervaring. Om ervoor te zorgen dat uw technologie aansluit bij uw intenties, heeft Lightspeed momenteel een promo speciaal voor retailers.