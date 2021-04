Klarna: ‘Nederlanders optimistisch over financiële toekomst’

Nederlanders denken optimistisch over hun financiële toekomst, dat blijkt uit een internationaal onderzoek van betalingsbedrijf Klarna. De 18- tot en met 25-jarigen zijn het meest positief: 62 procent gelooft volgend jaar beter af te zijn.

Klarna bedient wereldwijd meer dan 90 miljoen online winkelaars en 200.000 merchants. Het bedrijf heeft Klarna’s Money Management Pulse opgezet om een inzicht te krijgen hoe consumenten kijken naar onderwerpen als (digitale) betalingen, zo is te lezen. Het onderzoek is uitgevoerd onder negen kernmarkten van Klarna verspreid over drie continenten: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Noorwegen, Finland en Zweden.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders optimistisch zijn over hun eigen financiële toekomst. Van de ondervraagden gelooft 27 procent er beter voor te staan over een jaar. Slechts 15 procent gelooft er slechter voor te staan. Ondervraagden in de leeftijdscategorie 18- tot 25-jarigen zijn het meest positief: 62 procent gelooft volgend jaar financieel beter af te zijn. Van de 26- tot 35-jarigen gelooft 45 procent er beter voor te staan.

“Nu het vaccin tegen het coronavirus meer mensen heeft bereikt, is er een groeiend optimisme over de economie. De maatschappij kan binnenkort langzaam gaan terugkeren naar ‘normaal’. Nederlanders kijken gemiddeld genomen positief naar hun persoonlijke financiën. Vooral de jongere generaties denken er in de nabije toekomst beter voor te staan dan nu. Dit is goed nieuws na een jaar pandemie waarin veel sectoren geleden hebben onder de consequenties van de lockdown en social distancing”, zegt Viveka Söderbäck, Klarna’s expert in consumentengedrag in het persbericht.