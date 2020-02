Klarna noteert omzetgroei van 31 procent in 2019

Dankzij haar achteraf-betaaldienst zit het Zweedse Klarna Bank AB behoorlijk in de lift. Het bedrijf realiseerde in fiscaal 2019 een omzet van 7,15 miljard Zweedse kroon (677 miljoen euro), wat neerkomt op een groei van 31 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde jaarverslag.

Het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de achteraf-betaaldienst van Klarna is internationaal met 75.000 gegroeid naar 200.000, aldus het bedrijf. Retailers die de betaaldienst gebruiken, zijn onder andere H&M, Michael Kors, Asos, Farfetch, River Island en Timberland. Klarna lanceerde afgelopen jaar in Nederland, en uit het jaarverslag blijkt dat momenteel 12.000 Nederlandse bedrijven gebruikmaken van Klarna’s betaaldienst, waaronder Jurkjes.nl en Dr. Martens. Het bedrijf maakt het consumenten mogelijk achteraf te betalen in fysieke winkels.

In het financiële jaar groeide het aantal maandelijkse Klarna-app gebruikers naar bijna 11 miljoen. Dat aantal is voornamelijk het gevolg van de lancering van Klarna in de Verenigde Staten. In Groot-Brittannië groeit het aantal gebruikers volgens Klarna wekelijks met 100.000.

Beeld: Klarna Facebook