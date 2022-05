Klarna schrapt 10 procent van de banen

Betaaldienst Klarna gaat reorganiseren, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Het betekent dat 10 procent van alle banen wereldwijd zal verdwijnen, zo meldt CEO en mede-oprichter Sebastian Siemiatkowski in het bericht.

Siemiatkowski geeft aan dat het bedrijf het plan voor 2022 afgelopen najaar heeft gemaakt, ‘toen de wereld nog een andere plek was’. “Sinds dat moment hebben we de oorlog in Oekraïne zien ontvouwen, een verandering in consumentengedrag, een flinke toename in de inflatie, een vluchtige aandelenmarkt en een waarschijnlijke recessie. Dit is het begin van een tumulteus jaar.” Het heeft ervoor gezorgd dat de opzet van de organisatie onder de loep is genomen door het management.

Het betekent dat 10 procent van de werknemers van Klarna hun baan zal verliezen. In Europa zullen de Klarna medewerkers een compensatie geboden worden voor hun vertrek. “Buiten Europa zal het proces voor betrokken medewerkers afhangen van waar je werkt.” Siemiatkowski geeft aan dat medewerkers hier op korte termijn meer informatie over zullen krijgen.

De CEO benadrukt dat het bedrijf nog steeds een sterke positie heeft in de markt. “We hebben een gediversifieerd bedrijf die ons anders maakt dan de concurrentie. Daarom blijf ik optimistisch over Klarna’s toekomst ondanks datgene waar we nu doorheen gaan.”