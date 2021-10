Klarna stapt reiswereld in met overname Inspirock

Een opvallende stap voor betaaldienst Klarna: het bedrijf neemt Inspirock over waardoor het een eerst stap zet in de reiswereld. Klarna wil met de overname de ‘smooth’ ervaring waar het bekend voor staat ook implementeren bij het plannen van reisjes, aldus het persbericht. Hoeveel geld is neergelegd voor Inspirock wordt niet genoemd in het bericht.

Inspirock helpt reizigers bij het plannen van hun reis. Reizigers kunnen snel en gemakkelijk het aanbod van een bestemming bekijken en vervolgens een gepersonaliseerd reisplan maken. Inspirock maakt daarvoor gebruik van lokaal expertise en kunstmatige intelligentie, aldus het persbericht. Per jaar maken al 25 miljoen mensen gebruik van Inspirock.

Klarna zal alle functies van Inspirock integreren bij het bedrijf. Hierdoor moet het voor gebruikers van de Klarna app ook mogelijk worden om een reis te plannen en ervoor te shoppen en daarbij in termijnen te betalen, aldus het persbericht. Daarnaast wil Klarna haar klanten uren aan plannen besparen door het gebruik van Inspirocks technologie.

Klarna neemt reisplanner Inspirock over: brengt smooth ervaring naar reissector

“Door Inspirock naar Klarna te brengen, brengen we het beste van Klarna’s smooth klantenervaring naar de reissector,” aldus Sebastian Siemiatkowski, in het persbericht. “Voor klanten wordt de hele reis van inspiratie tot plannen en voorbereiden op de reis simpeler, minder stressvol en leuker, terwijl we onze retail partners helpen hun doelgroep beter te bereiken en te engageren door meer gepersonaliseerde content te bieden. Het is een logische uitbreiding van de voordelen die Klarna biedt voor betalingen en shoppen.”

“We zijn verheugd dat de de 90 miljoen klanten van Klarna een makkelijkere manier kunnen bieden om trips te plannen,” aldus Anoop Goyal, de CEO en mede-oprichter van Inspirock, in het bericht. “Ons doel bij Inspirock is om het plannen van een reis snel, leuk en makkelijk te maken. Samen kunnen we Klarna’s ambities waar maken om een smooth winkelervaring op een innovatieve manier neer te zetten in de reissector. Klarna en Inspirock kunnen samen inspiratie, tools en winkelervaringen bieden waardoor het plannen van een trip net zo leuk is als de reis zelf.”