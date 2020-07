Klarna vanaf nu ook beschikbaar als betaaloplossing in België

Veel Klarna klanten vroegen er al langer om: “Wanneer kunnen we Klarna ook in onze Belgische webshops gaan aanbieden?”. Voor hen is er goed nieuws! Klarna is als ‘Betalen binnen 21 dagen’ vanaf nu ook beschikbaar bij onze zuiderburen. Eind juni opende Klarna in Brussel een eigen kantoor met een lokaal team. Zo kunnen webshops en consumenten in zowel het Vlaams als Frans ondersteuning ontvangen. Achteraf betalen met Klarna is in België nu al beschikbaar bij grote webshops als H&M*, A.S. Adventure en Omoda. De eerste 300 webshops zijn live met Klarna in België en dagelijks volgen er vele meer. Met de uitbreiding naar België kunnen online retailers (en shoppers) nu in 17 landen kiezen voor Klarna.

Voordelen voor webshops

“We zijn blij dat we onze klanten die actief zijn in België voortaan in beide landen het gemak van Klarna kunnen aanbieden”, zegt Wilko Klaassen, Klarna-directeur voor België en Nederland. “Het aanbieden van een goede gebruikservaring is voor webshops essentieel. Van het binnenkomen op de site tot aan de betaling. Consumenten verwachten gemak, een snelle check-out en geen extra kosten. Is dit niet op orde, dan worden aankopen vaak niet afgerond. Ook zijn steeds minder mensen bereid om al te betalen voor iets dat misschien nooit geleverd wordt of niet aan de verwachtingen voldoet. Om deze reden werken steeds meer webshops in Nederland met Klarna samen en kregen we steeds vaker de vraag wanneer we ook in België zouden lanceren. We kijken ernaar uit om ook onze Belgische klanten de voordelen te laten zien van een samenwerking met ons.”

Toegevoegde waarde Klarna

Ook klanten zijn blij dat het nu mogelijk is om Klarna in zowel Nederland als België aan te kunnen bieden. Jan Baan, COO bij Omoda, vertelt: "We blijven altijd op zoek naar nog betere manieren om onze klanten bij te staan. We werken al langer goed samen met Klarna. Vanaf het begin van onze samenwerking, bleek het Klarna team een geweldige partner voor ons. Cijfers tot nu toe bevestigen dat onze klanten Klarna waarderen als optie in ons check-out proces. Fijn dat we nu ook in België partners zijn."

Wil je meer weten over de mogelijkheid om Klarna aan te bieden? Neem dan contact op met het Klarna team in Amsterdam of Brussel via verkoop@klarna.com.