Kleding- en schoenenwinkels laten plus zien in maart

Nederlandse kleding- en schoenenwinkels laten een flinke omzet plus zien in maart, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na drogisterijen staan de modewinkels bovenaan met de hoogste omzetstijging in de maand ten opzichte van een jaar eerder.

Kledingwinkels laten een omzetplus van 9 procent zien, volgens het CBS. Winkels in schoenen en lederwaren zitten nog net iets hoger, met een stijging van 9,5 procent.

De detailhandel in het algemeen laat een omzetplus van 4,8 zien in maart. Het verkoopvolume was 4,4 procent hoger.