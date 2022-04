Kleding- en schoenenwinkels zetten opnieuw meer om

Kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren hebben in maart dit jaar weer een flinke omzetplus behaald, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit moet echter wel in perspectief geplaatst worden aangezien vorig jaar maart de fysieke retail te maken had restricties van de lockdown.

Bij kledingwinkels is een omzetplus van 53,5 procent te zien in maart. Bij winkels in schoenen en lederwaren is dit 50,4 procent.

De detailhandel in het algemeen noteert een omzetplus van 8,8 procent in maart, zo meldt het CBS in een persbericht. Het verkoopvolume was in de maand 3,7 procent hoger. De omzet van de non-food sector, waar kleding- en schoenenwinkels onder vallen, was 27 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is niet gek wanneer vergeleken wordt met maart 2021, waarin strikte beperkingen golden voor de fysieke retail.